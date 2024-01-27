Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Almanya'da makinistlerin grevi erken sona erecek

        Almanya'da makinistlerin grevi erken sona erecek

        Alman Makinistler Sendikası (GDL), Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) ile ücret artışı müzakerelerinin yeniden başlaması nedeniyle 6 gün olarak planlanan son grevi daha erken sonlandıracağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 20:18 Güncelleme: 27.01.2024 - 20:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almanya'da makinistlerin grevi erken sona erecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        GDL'den yapılan açıklamada, makinistlerin 6 günlük şimdiye kadarki en uzun iş bırakma eyleminin yük trenlerinde 23 Ocak’ta, yolcu trenlerinde ise 24 Ocak’ta başladığı ve 29 Ocak'ta sona ermesinin planlandığı belirtildi.

        Sendika, Alman Demiryolları ile ücret artışı müzakerelerinin yeniden başlaması nedeniyle yük taşımacılığındaki grevin 28 Ocak'ta yerel saatle 18.00'de ve yolcu taşımacılığındaki grevin ise 29 Ocak’ta saat 14.00'te sona ereceğini açıkladı.

        GDL ve Alman Demiryollarının gelecek beş hafta boyunca ücret konusunda anlaşmazlıkları özel olarak müzakere etmeyi kabul ettiği aktarılan açıklamada, en az 3 Mart'a kadar yeni grev yapılmayacağı vurgulandı.

        REKLAM

        Alman Demiryolları İnsan Kaynakları Direktörü Martin Seiler, GDL ile ücretler konusunda müzakerelerin nihayet rayına oturduğunu belirterek, "Çalışanlarımız da erken maaş zammı beklentisine sahip." ifadesini kullandı.

        Seiler, GDL ile tüm konuların yapıcı bir atmosferde tartışıldığı ve nihai müzakereler için bir yol haritası çıkarıldığını da bildirdi.

        Alman Makinistler Sendikası (GDL) Başkanı Claus Weselsky de tüm talepler üzerinde müzakere etme ve böylece toplu pazarlığın yeniden başlamasını sağlama isteğini doğru zamanda atılmış önemli bir adım olarak nitelendirdi.

        Weselsky, Alman Demiryollarının vardiyalı çalışanlar için çalışma saatlerinin azaltılmasını müzakere etme konusundaki istekliliğinin önemli olduğunu dile getirerek, "Bir anlaşma olması halinde, bu tüm demir yolu sistemi için güçlü bir sinyal ve demir yolu mesleklerinin cazibesini artırmaya yönelik bir destek olacaktır." dedi.

        Sendikanın talebi

        Sendika, başta makinistler olmak üzere demir yolları şirketlerinde çalışanların maaşlarına aylık ortalama 550 avro zam talep ediyor. Bu da makinistlerin başlangıç maaşlarında yüzde 18'lik artış anlamına geliyor.

        REKLAM

        GDL enflasyonla mücadele için bir defaya mahsus 3 bin avroya kadar ödeme de istiyor.

        GDL, aynı zamanda ücretlerde herhangi bir kesinti olmaksızın vardiyalı çalışanların çalışma saatlerinin haftada 38'den 35'e düşürülmesini istiyor.

        Alman Demiryolları ise haftada 38 saat çalışan makinistlerin maaşlarına yüzde 13’lük artış öneriyor. Aynı zamanda, Alman Demiryolları çalışma saatleri konusunda esneklik teklif ederek, iş gücü sıkıntısı nedeniyle sendikanın çalışma saatlerinin düşürülmesi talebini reddediyor.

        Bunun yanında, Alman Demiryolları şu ana kadar vardiyalı çalışanlara çalışma saatlerinde bir saatlik azaltma öngören isteğe bağlı model önerdi.

        Alman Demiryolları, geçen yıl da makinistler dışında yaklaşık 180 bin demir yolu personelini temsil eden Demiryolu Çalışanları Sendikası (EVG) ile ücret konusunda devam eden anlaşmazlık nedeniyle sorunlar yaşamış, Ağustos 2023’te anlaşmaya varmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Mehmetçik kar kış dinlemiyor
        Mehmetçik kar kış dinlemiyor
        İzmir Şehir Hastanesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmirlilere mesaj
        İzmir Şehir Hastanesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmirlilere mesaj
        Doğumda başkasına satılan ikizler, 19 yaşında TikTok videosuyla birbirini buldu
        Doğumda başkasına satılan ikizler, 19 yaşında TikTok videosuyla birbirini buldu
        Tuchel'den Sacha Boey açıklaması!
        Tuchel'den Sacha Boey açıklaması!
        Beyin kanaması geçirdi
        Beyin kanaması geçirdi
        AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları açıkladı
        AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları açıkladı
        Hem İstanbul'a hem Ankara'ya yakın... Buzla kaplandı!
        Hem İstanbul'a hem Ankara'ya yakın... Buzla kaplandı!
        Hem korkuttu hem gülümsetti! O anlar kamerada!
        Hem korkuttu hem gülümsetti! O anlar kamerada!
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Doncic, NBA efsaneleri arasına girdi!
        Doncic, NBA efsaneleri arasına girdi!
        Partilerin pusuladaki yerleri belli oldu
        Partilerin pusuladaki yerleri belli oldu
        Evlada acı veda
        Evlada acı veda
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Yükselişe geçti
        Yükselişe geçti
        ABD Senatosu'ndan, F16 satışına yeşil ışık
        ABD Senatosu'ndan, F16 satışına yeşil ışık
        "Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadeleye devam edilecek"
        "Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadeleye devam edilecek"
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa