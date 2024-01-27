Almanya'da makinistlerin grevi erken sona erecek

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GDL'den yapılan açıklamada, makinistlerin 6 günlük şimdiye kadarki en uzun iş bırakma eyleminin yük trenlerinde 23 Ocak’ta, yolcu trenlerinde ise 24 Ocak’ta başladığı ve 29 Ocak'ta sona ermesinin planlandığı belirtildi.

Sendika, Alman Demiryolları ile ücret artışı müzakerelerinin yeniden başlaması nedeniyle yük taşımacılığındaki grevin 28 Ocak'ta yerel saatle 18.00'de ve yolcu taşımacılığındaki grevin ise 29 Ocak’ta saat 14.00'te sona ereceğini açıkladı.

GDL ve Alman Demiryollarının gelecek beş hafta boyunca ücret konusunda anlaşmazlıkları özel olarak müzakere etmeyi kabul ettiği aktarılan açıklamada, en az 3 Mart'a kadar yeni grev yapılmayacağı vurgulandı.

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Alman Demiryolları İnsan Kaynakları Direktörü Martin Seiler, GDL ile ücretler konusunda müzakerelerin nihayet rayına oturduğunu belirterek, "Çalışanlarımız da erken maaş zammı beklentisine sahip." ifadesini kullandı.

Seiler, GDL ile tüm konuların yapıcı bir atmosferde tartışıldığı ve nihai müzakereler için bir yol haritası çıkarıldığını da bildirdi.

Alman Makinistler Sendikası (GDL) Başkanı Claus Weselsky de tüm talepler üzerinde müzakere etme ve böylece toplu pazarlığın yeniden başlamasını sağlama isteğini doğru zamanda atılmış önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Weselsky, Alman Demiryollarının vardiyalı çalışanlar için çalışma saatlerinin azaltılmasını müzakere etme konusundaki istekliliğinin önemli olduğunu dile getirerek, "Bir anlaşma olması halinde, bu tüm demir yolu sistemi için güçlü bir sinyal ve demir yolu mesleklerinin cazibesini artırmaya yönelik bir destek olacaktır." dedi.

Sendikanın talebi

Sendika, başta makinistler olmak üzere demir yolları şirketlerinde çalışanların maaşlarına aylık ortalama 550 avro zam talep ediyor. Bu da makinistlerin başlangıç maaşlarında yüzde 18'lik artış anlamına geliyor.

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GDL enflasyonla mücadele için bir defaya mahsus 3 bin avroya kadar ödeme de istiyor.

GDL, aynı zamanda ücretlerde herhangi bir kesinti olmaksızın vardiyalı çalışanların çalışma saatlerinin haftada 38'den 35'e düşürülmesini istiyor.

Alman Demiryolları ise haftada 38 saat çalışan makinistlerin maaşlarına yüzde 13’lük artış öneriyor. Aynı zamanda, Alman Demiryolları çalışma saatleri konusunda esneklik teklif ederek, iş gücü sıkıntısı nedeniyle sendikanın çalışma saatlerinin düşürülmesi talebini reddediyor.

Bunun yanında, Alman Demiryolları şu ana kadar vardiyalı çalışanlara çalışma saatlerinde bir saatlik azaltma öngören isteğe bağlı model önerdi.

Alman Demiryolları, geçen yıl da makinistler dışında yaklaşık 180 bin demir yolu personelini temsil eden Demiryolu Çalışanları Sendikası (EVG) ile ücret konusunda devam eden anlaşmazlık nedeniyle sorunlar yaşamış, Ağustos 2023’te anlaşmaya varmıştı.