Almanya'nın Esslingen'e bağlı Wendlingen kentinde bir markette yangın meydana geldi. Yangını görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Korkutan alevlerin meydana geldiği yangının ortaya çıkış nedeni bilinmiyor.