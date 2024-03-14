Almanya'da grev: 5 havalimanında yüzlerce uçuş iptal oldu

Almanya'nın Köln, Hamburg, Berlin, Stuttgart ve Karlsruhe'deki havalimanlarında güvenlik personelinin greve gitmesi nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi.

Alman Havalimanları Birliği (ADV), grevlerden 580'i aşkın uçuş ve 90 bin yolcunun etkilendiğinin tahminin edildiğini bildirdi.

Verdi sendikasının Köln yetkililerinden Özay Tarım, toplu sözleşmede 2,80 euroluk zam talep ettiklerini belirtti. İşverenin bu talebi karşılamadığı için greve gittiklerini ifade eden Tarım, uçuşların iptal edilmesiyle grevin etkisinin görüldüğünü söyledi.

Birleşik Hizmet Sendikası (Verdi) daha önce bugün için tüm gün "uyarı grevi" çağrısında bulunmuştu.

Berlin ve Köln'deki tüm kalkışlar iptal olurken, iniş yapan uçaklar yolcu almadan tekrar kalkış yaptı.

Tarım, tekrar grev olup olmayacağı konusuna değinerek, "Bu toplu sözleşmenin gidişatına bağlı. Amacımız, masada anlaşmaya varmak. İşveren zamana oynuyor. O halde mecburen baskı yapmak zorunda kalıyoruz, baskı da grevle oluyor. Bu temel hakkımız." diye konuştu.

GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ALINAMADI

Güvenlik personelinin toplu sözleşme görüşmelerinde şimdiye kadar yapılan 5 tur görüşmeden de sonuç alınamadı. Sendika, sektördeki yaklaşık 25 bin çalışan için devam eden ücret görüşmelerinde baskıyı artırmayı amaçlıyor. Verdi sendikası, 12 aylık süreçte saat başına 2,80 euroluk ücret zammı ve fazla mesailerin ilk saatten itibaren hızla ödenmesini talep ediyor.

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