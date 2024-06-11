Almanya'da "futbol ateşi", EURO 2024'ün resmi şarkısıyla yanacak

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Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nIn (EURO 2024) şarkısı belli oldu. Heyecan, turnuvanın resmi şarkısı "Fire" (Ateş) ile başlayacak.

İtalyan elektronik müzik grubu MEDUZA, ABD'li alternatif rock müzik grubu OneRepublic ve Alman şarkıcı Leony, EURO 2024 resmi şarkısını seslendirmek için bir araya geldi.

OneRepublic'ten Ryan Tedder tarafından yazılan ve yapımcılığını MEDUZA'nın üstlendiği şarkı, İtalyan grubun sevilen marş benzeri house müzik türünü, OneRepublic'in güçlü ses manzaralarını ve Leony'nin pop uzmanlığını, hem futbol hem de müzik hayranlarının coşku ve ruhunu temsil eden bir parçada birleştiriyor.

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DİJİTAL PLATFORMLARDA YAYIMLANDI

EURO 2024 ruhunun turnuva boyunca yankılanmasını sağlayacak "Fire", 10 Mayıs itibarıyla dijital platformlarda yayımlandı.

Dinamik müzikal arka planıyla TV yayınlarına renk katacak turnuvanın resmi şarkısı, müzik ile futbolun birleştirici yanını kullanarak takımların sahaya girişleri ve kupa seremonisi gibi anlarda futbolseverlerin coşkusunu artıracak.

Ayrıca UEFA, şarkıdan ilham alarak başlattığı "#LightYourFire" sosyal medya kampanyası sayesinde taraftarlara EURO 2024 final bileti kazanma şansı sunacak.

FİNALDE CANLI PERFORMANS

MEDUZA, OneRepublic ve Leony, EURO 2024 final karşılaşması öncesi canlı performans sergileyecek.

Turnuvanın kapanış töreni, Berlin Olimpiyat Stadı'nda 14 Temmuz Pazar günü yapılacak final maçı öncesinde gerçekleştirilecek.

Futbolseverler, tören sırasında EURO 2024 resmi şarkısını, sanatçıların canlı performansıyla dinleme şansına sahip olacak.

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PHİLLİP LAHM: "FUTBOL VE MÜZİK, İNSANLARI BİRLEŞTİRME GÜCÜNE SAHİP" UEFA EURO 2024 Turnuva Direktörü Philipp Lahm, organizasyon sırasında Avrupa'nın çeşitliliğini ve birliktelik duygusunu güçlendirmek istediklerini belirterek, "Futbol ve müzik, insanları birleştirme gücüne sahip. EURO 1996'yı düşündüğümde kafamda turnuvanın şarkısı "Football's coming home" (Futbolun eve dönüşü) oluyor. İyi futbol ve güzel müzik, EURO 2024 sırasında Fire şarkısıyla bizi yaz boyunca taşımalı." diye konuştu. Şarkının söz yazarı OneRepublic üyesi Ryan Tedder, "Bu şarkıyı, EURO 2024 için geri sayım yaparken bize ilham vereceğini ve herkesi bir araya getireceğini umarak dünyanın her yerindeki futbol ve müzik hayranları için yazdık. '#LightYourFire' etiketiyle oluşturulan kampanya ile dünya çapındaki hayranlarımızı bu yolculukta bize katılmaya davet ediyoruz." yorumunu yaptı. MEDUZA grubu üyeleri ise müziğin birleştirme gücünün her zamankinden fazla olduğunu vurgulayarak EURO 2024 için futbol tutkularını müzikleriyle birleştirmenin heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Ailesiyle turnuvayı izleyerek büyümesinin futbola aşık olmasını sağladığını dile getiren Leony de "Şarkının yayımlanması beni çok heyecanlandırdı. Turnuva ev sahipliğinin ülkem Almanya'ya gelmesi ve resmi şarkının bir parçası olmak rüya gibi." şeklinde görüş belirtti.