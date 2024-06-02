Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        102
        Fenerbahçe
        FB
        99
        Trabzonspor
        TS
        67
        Rams Başakşehir
        İBFK
        61
        Kasımpaşa
        KSM
        56
        Beşiktaş
        BJK
        56
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        54
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        52
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        50
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        49
        Gaziantep FK
        GFK
        44
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        44
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        43
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        42
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        41
        Tümosan Konyaspor
        KON
        41
        MKE Ankaragücü
        MKE
        40
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        40
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        37
        İstanbulspor
        İST
        16
        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Almanya'da "futbol ateşi", EURO 2024'ün resmi şarkısıyla yanacak - 2024 Avrupa Şampiyonası Haberleri

        Almanya'da "futbol ateşi", EURO 2024'ün resmi şarkısıyla yanacak

        Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) heyecan, turnuvanın resmi şarkısı "Fire" (Ateş) ile katlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 11:14 Güncelleme: 02.06.2024 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol ateşi, EURO 2024'ün resmi şarkısıyla yanacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) heyecan, turnuvanın resmi şarkısı "Fire" (Ateş) ile katlanacak.

        İtalyan elektronik müzik grubu MEDUZA, ABD'li alternatif rock müzik grubu OneRepublic ve Alman şarkıcı Leony, EURO 2024 resmi şarkısını seslendirmek için bir araya geldi.

        OneRepublic'ten Ryan Tedder tarafından yazılan ve yapımcılığını MEDUZA'nın üstlendiği şarkı, İtalyan grubun sevilen marş benzeri house müzik türünü, OneRepublic'in güçlü ses manzaralarını ve Leony'nin pop uzmanlığını, hem futbol hem de müzik hayranlarının coşku ve ruhunu temsil eden bir parçada birleştiriyor.

        DİJİTAL PLATFORMLARDA YAYIMLANDI

        EURO 2024 ruhunun turnuva boyunca yankılanmasını sağlayacak "Fire", 10 Mayıs itibarıyla dijital platformlarda yayımlandı.

        Dinamik müzikal arka planıyla TV yayınlarına renk katacak turnuvanın resmi şarkısı, müzik ile futbolun birleştirici yanını kullanarak takımların sahaya girişleri ve kupa seremonisi gibi anlarda futbolseverlerin coşkusunu artıracak.

        REKLAM

        Ayrıca UEFA, şarkıdan ilham alarak başlattığı "#LightYourFire" sosyal medya kampanyası sayesinde taraftarlara EURO 2024 final bileti kazanma şansı sunacak.

        FİANLDE CANLI PERFORMANS

        MEDUZA, OneRepublic ve Leony, EURO 2024 final karşılaşması öncesi canlı performans sergileyecek.

        Turnuvanın kapanış töreni, Berlin Olimpiyat Stadı'nda 14 Temmuz Pazar günü yapılacak final maçı öncesinde gerçekleştirilecek.

        Futbolseverler, tören sırasında EURO 2024 resmi şarkısını, sanatçıların canlı performansıyla dinleme şansına sahip olacak.

        LAHM: FUTBOL VE MÜZİK, İNSANLARI BİRLEŞTİRME GÜCÜNE SAHİP

        UEFA EURO 2024 Turnuva Direktörü Philipp Lahm, organizasyon sırasında Avrupa'nın çeşitliliğini ve birliktelik duygusunu güçlendirmek istediklerini belirterek, "Futbol ve müzik, insanları birleştirme gücüne sahip. EURO 1996'yı düşündüğümde kafamda turnuvanın şarkısı "Football's coming home" (Futbolun eve dönüşü) oluyor. İyi futbol ve güzel müzik, EURO 2024 sırasında Fire şarkısıyla bizi yaz boyunca taşımalı." diye konuştu.

        Şarkının söz yazarı OneRepublic üyesi Ryan Tedder, "Bu şarkıyı, EURO 2024 için geri sayım yaparken bize ilham vereceğini ve herkesi bir araya getireceğini umarak dünyanın her yerindeki futbol ve müzik hayranları için yazdık. '#LightYourFire' etiketiyle oluşturulan kampanya ile dünya çapındaki hayranlarımızı bu yolculukta bize katılmaya davet ediyoruz." yorumunu yaptı.

        MEDUZA grubu üyeleri ise müziğin birleştirme gücünün her zamankinden fazla olduğunu vurgulayarak EURO 2024 için futbol tutkularını müzikleriyle birleştirmenin heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

        Ailesiyle turnuvayı izleyerek büyümesinin futbola aşık olmasını sağladığını dile getiren Leony de "Şarkının yayımlanması beni çok heyecanlandırdı. Turnuva ev sahipliğinin ülkem Almanya'ya gelmesi ve resmi şarkının bir parçası olmak rüya gibi." şeklinde görüş belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        Van Gölü Ekspresi'nde kanlı valiz! İçinden parçalanmış ceset çıktı
        Van Gölü Ekspresi'nde kanlı valiz! İçinden parçalanmış ceset çıktı
        LGS sınavı başladı: 1 milyon öğrenci sınava giriyor (LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
        LGS sınavı başladı: 1 milyon öğrenci sınava giriyor (LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim: Oy verme işlemleri başladı
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim: Oy verme işlemleri başladı
        Finale Jose Mourinho ve Fenerbahçe damgası!
        Finale Jose Mourinho ve Fenerbahçe damgası!
        ABD'li Senatörden Netanyahu'ya: Savaş suçlusu
        ABD'li Senatörden Netanyahu'ya: Savaş suçlusu
        Aşırı işlenmiş gıdalar çocukları zehirliyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar çocukları zehirliyor
        'Organik sinema' fırsat mı?
        'Organik sinema' fırsat mı?
        İsrail basını yazdı: İsrail ile Hamas anlaştı mı?
        İsrail basını yazdı: İsrail ile Hamas anlaştı mı?
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        Tarihe geçti
        Tarihe geçti
        'Karakter üzerime yapıştı'
        'Karakter üzerime yapıştı'
        Düzce'de çifte acı
        Düzce'de çifte acı
        15'inci kez en büyük Real Madrid!
        15'inci kez en büyük Real Madrid!
        Mourinho'nun imza tarihi belli oldu!
        Mourinho'nun imza tarihi belli oldu!
        Arda Güler tarihe geçti!
        Arda Güler tarihe geçti!
        Anne ve babalar dikkat
        Anne ve babalar dikkat
        DMM'den kredi kartlarıyla ilgili açıklama
        DMM'den kredi kartlarıyla ilgili açıklama
        Mertens'ten büyük müjde!
        Mertens'ten büyük müjde!
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Habertürk Anasayfa