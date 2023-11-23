Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Avrupa Almanya'da camilere hakaret içeren zarflar gönderdiler

        Almanya'da camilere hakaret içeren zarflar gönderdiler

        Almanya'nın başkenti Berlin'de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı 3 camiye ırkçı ve Müslümanların kutsallarına hakaret içeren zarflar gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 20:05 Güncelleme: 23.11.2023 - 20:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almanya'da camilere hakaret içeren zarflar gönderdiler
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİTİB Berlin Eyalet Birliği Başkanı Yakup Ayar, AA muhabirine, önceki gün Reinickendorf ilçesindeki Koca Sinan Camisine, bugün de Charlottenburg semtindeki Osman Gazi Camisine ve Neukölln ilçesindeki Muradiye Camisine posta yoluyla ırkçı yazıların yer aldığı zarflar geldiğini söyledi.

        Ayar, zarflardan, ırkçı ifadelerin ve Müslümanların kutsallara hakaret içeren söylemlerin yazılı olduğu kağıtlar ile yakılmış Kuran-ı Kerim sayfaları ve domuz yağının çıktığını ifade etti.

        "ENDİŞE DUYUYORUZ"

        Dernek yetkililerinin polise haber verdiğini aktaran Ayar, ayrıca ilçe ve eyalet yetkililerine de olayın bildirildiğini aktardı.

        REKLAM

        Ayar, bundan kısa süre önce de Şehitlik Camisi’ne de ırkçı saldırının yapıldığı bilgisini paylaşarak, “Biz Müslümanlar olarak bu saldırılardan endişe duyuyoruz. Kadınlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz kaygı ve korku içinde.” dedi.

        Almanya’da 5 milyonun üzerinde Müslüman'ın yaşadığına işaret eden Ayar, “Biz yetkilerden Müslümanlara ve ibadethanelere sahip çıkmalarını talep ediyoruz. Bu olayların bir an önce aydınlatılmasını bekliyoruz.” diye konuştu.

        "İBADETHANELER HEDEF HALİNE GELMEMELİ"

        Ayar, ibadethanelerin hedef haline gelmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Camilerimizin ırkçı saldırılara maruz kalması bizi üzüyor ve endişelendiriyor. Yetkilileri, toplumun bölünmesine, parçalanmasına, Müslümanların ötekileştirilmesine karşı durmaya çağırıyoruz. Açık bir şekilde dayanışma göstermelerini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

        Almanya’da son haftalarda camilere yönelik çok sayıda saldırı gerçekleştirilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Malatya'da peş peşe iki deprem
        Malatya'da peş peşe iki deprem
        TFF'den Süper Kupa açıklaması
        TFF'den Süper Kupa açıklaması
        Şimşek: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız
        Şimşek: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız
        Hurdacı ve yeğeni enkaz altında kaldı
        Hurdacı ve yeğeni enkaz altında kaldı
        Gazze’de 4 günlük insani ara
        Gazze’de 4 günlük insani ara
        Muslera'nın yazışması da ortaya çıktı!
        Muslera'nın yazışması da ortaya çıktı!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Fenerbahçeli eski yöneticilerden MHK'ye istifa çağrısı
        Fenerbahçeli eski yöneticilerden MHK'ye istifa çağrısı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yediemin otoparklarında yeni süreç!
        Yediemin otoparklarında yeni süreç!
        KKM'deki aralıksız düşüş 640 milyar lirayı aştı
        KKM'deki aralıksız düşüş 640 milyar lirayı aştı
        Kulüp başkanının cenazesinde davul zurna çalındı
        Kulüp başkanının cenazesinde davul zurna çalındı
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Çin'de gizemli zatürre vakaları artıyor!
        Çin'de gizemli zatürre vakaları artıyor!
        Gelin kaynanasının boğazını kesti!
        Gelin kaynanasının boğazını kesti!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Habertürk Anasayfa