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        Haberler BBC Sağlık TAM 217 KEZ! Almanya'da bir kişi Covid aşısı "bağımlısı" oldu! Son dakika haberleri

        Almanya'da bir kişi 217 kez Covid aşısı oldu

        Almanya'da 62 yaşındaki bir erkeğin, doktorların aksi yöndeki tavsiyelerine karşın 217 kez Covid aşısı olduğu belirtildi. Lancet Enfeksiyon Hastalıkları dergisinde yayımlanan vakaya göre, aşılar 29 aylık bir dönemde özel kliniklerden satın alınarak yapıldı.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 06.03.2024 - 07:46 Güncelleme: 06.03.2024 - 07:46
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        Almanya'da bir kişi 217 kez Covid aşısı oldu
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        Almanya’da 62 yaşındaki bir erkeğin, doktorların aksi yöndeki tavsiyelerine karşın 217 kez Covid aşısı olduğu belirtildi.

        Lancet Enfeksiyon Hastalıkları dergisinde yayımlanan vakaya göre, aşılar 29 aylık bir dönemde özel kliniklerden satın alınarak yapıldı.

        Erlangen-Nurember Üniversitesi araştırmacıları, söz konusu erkekte her hangi bir sorun yaşanmadığını belirtti.

        Üniversitenin Mikrobiyoloji Bölümü’nden Dr. Kilian Schober “Bu vakayı gazete haberlerinden öğrendik. Daha sonra kendisiyle temas kurduk ve Erlangen’de bazı testlerden geçirmek istediğimizi söyledik. Çok ilgi gösterdi” dedi.

        Vakadan kan ve tükürük örnekleri alındı, uzmanlar ayrıca son yıllarda depolanmış, dondurulmuş kan örneklerini de inceledi.

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        Dr. Schober, "Çalışmayı yaptığımız sırada, kendi ısrarı sonucu vakaya yine Covid aşıları yapıldı. Daha sonra numuneleri, bağışıklık sisteminin aşıya verdiği tepkiyi tam anlamıyla belirlemek için kullanma fırsatımız oldu" dedi.

        Magdeburg kentindeki savcı, söz konusu kişinin olduğu 130 aşının kanıtlarını toplayıp, sahtecilik soruşturması başlattı, ancak herhangi bir suçlama yöneltilmedi.

        Covid aşıları, enfeksiyona yol açamıyor, ancak vücuda hastalıkla nasıl savaşacağını öğretebiliyor.

        Vektörü Ribonükleik asit (mRNA) olan aşılar, vücut hücrelerine virüsün genetik kodunun bir kısmını gösteriyor.

        Daha sonra da bağışıklık sistemi, virüsü tanıyabiliyor ve gerçekten karşılaştığında nasıl savaşacağını biliyor.

        Dr. Shober, bağışıklık sistemini bu kadar çok sayıda aşıyla harekete geçirmenin belli hücrelerde yorgunluk yaratabileceğinden kaygılıydı. Ancak araştırmacılar 62 yaşındaki erkekte böyle bir bulguya rastlamadı. Covid geçirdiğine dair belirti de bulunmadı.

        Uzmanlar, aşırı aşılanmayı teşvik etmediklerini belirtirken, vakaya yaptıkları testlerin genel sonuçlar çıkartmaya yetmeyeceğini vurguladı.

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