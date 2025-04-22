Almanya'da bazı siyasetçiler istihbarattan sorumlu komitede AfD'li temsilci istemiyor

PKGr'nin başkan yardımcısı olan CDU'lu siyasetçi Roderich Kiesewetter, kamu yayıncısı Tagesspiegel'e yaptığı açıklamada, "AfD, ortaklarımızla istihbarat işbirliğimiz açısından da bir güvenlik tehdididir." dedi.

AfD'nin Kremlin'in bir uzantısı gibi hareket ettiğini, antidemokratik ve yer yer aşırı sağcı olduğunu belirten Kiesewetter, bu komitede AfD temsilcisinin bulunmasının "dış ve güvenlik politikasına vereceği zararın çok büyük olacağını" belirtti.

REKLAM advertisement1

Kiesewetter, bilgi sızdırma, casusluk ve hatta yabancı devletlerin etkisinden dolayı AfD'li milletvekillerinin PKGr'ye seçilmemesi gerektiğini savundu.

SPD'li Bundestag milletvekili Ralf Stegner, AfD'li temsilcilerin PKGr'ye üye olmasının "kesinlikle imkansız" olduğunu vurguladı.

Stegner, "SPD burada AfD'nin herhangi bir adaylığına hayır oyu verecek ve ben CDU/CSU ile Yeşiller'in AfD'yi uzak tutacağına güveniyorum. Demokrasi düşmanlarının bu komitede yer alması başlı başına bir çelişki olurdu." diye konuştu.

Yeşiller Partisinden olan PKGr Başkanı Konstantin von Notz ise komiteye partinin büyük bir bölümü aşırı sağcı olan AfD'den temsilci seçilmesine kuşkuyla yaklaştığını dile getirdi.

Ülkede 23 Şubat 2025'te yapılan son seçimlerde AfD, Federal Mecliste temsil edilen en büyük ikinci parti konumuna yükselmişti.