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        Haberler Gündem Almanya çifte vatandaşlık yasası çıktı mı, onaylandı mı? Almanya çifte vatandaşlık yasası içeriği ve şartları neler?

        Almanya çifte vatandaşlık yasası onaylandı! Almanya çifte vatandaşlık yasası şartları nelerdir?

        Almanya'da göçmenlerin uzun yıllardır beklediği çifte vatandaşlığı kolaylaştıran tasarı, Meclisten geçerek yasalaştı. İçişleri Bakanı Nancy Faeser, yaptığı yazılı açıklamada, yasanın kabul edilmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Çeşitlilik arz eden toplumumuzun hakkını veren modern bir göç yasası oluşturduk." değerlendirmesinde bulundu. Peki, Almanya çifte vatandaşlık yasası içeriği nedir ve şartları nelerdir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2024 - 00:14 Güncelleme: 21.01.2024 - 00:14
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        • 1

          Almanya'da çifte vatandaşlığı kolaylaştıran yasa onaylandı. Kabul edilen yeni reformla göçmenlere “Siz, Almanya'ya aitsiniz.” mesajının verildiğini kaydeden İçişleri Bakanı Nancy Faeser, vatandaşlığa geçişin Almanya'ya en güçlü bağlılık olduğunu vurguladı. Peki, Almanya çifte vatandaşlık yasası ne zaman çıkacak, başvuru şartları ve yasa içeriği nedir? İşte, detaylar...

        • 2

          ALMANYA ÇİFTE VATANDAŞLIK YASASI ONAYLANDI MI?

          Almanya’da göçmenlerin uzun yıllardır beklediği çifte vatandaşlığı kolaylaştıran tasarı, Meclisten geçerek yasalaştı.

          Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Partinin (FDP) oluşturduğu koalisyon hükümetince hazırlanan "Vatandaşlık Yasasının Modernizasyonu" başlıklı tasarı için 382 kabul oyu kullanıldı.

        • 3

          ALMANYA ÇİFTE VATANDAŞLIK YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

          Kamuoyunda "çifte vatandaşlık yasası" olarak bilinen "Vatandaşlık Yasasının Modernizasyonu Yasası'nın Nisan gibi yürürlüğe girmesi bekleniyor.

        • 4

          ALMANYA ÇİFTE VATANDAŞLIK YASASI İÇERİĞİ NEDİR?

          Vatandaşlık Yasasının Modernizasyonu Yasası kapsamında Alman vatandaşlığına geçmek için istenen yasal ikamet süresi, 8 yıldan 5 yıla indirildi.

          Alman vatandaşlığına geçmek isteyen kişinin ülkedeki yaşam şartlarına uyum sağlama konusunda okul veya mesleki başarısının bulunması, gönüllü çalışmalar yapması veya dil öğrenmek için özel çaba sarf etmesi gibi durumlarda bu süre 3 yıla düşürüldü.

        • 5

          ALMANYA ÇİFTE VATANDAŞLIĞI ALMANIN ŞARTLARI NELEDİR?

          Almanya'da doğan çocuklar, Alman vatandaşı olmasalar da ebeveynlerinden birinin en az 5 yıl yasal olarak ülkede ikamet etmesi halinde Alman vatandaşlığı alabilecek.

          Alman vatandaşlığına geçiş için ayrıca kişinin kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini sosyal yardım almadan sağlaması gerekiyor.

        • 6

          Misafir işçi jenerasyonu yani 1960'larda Almanya'ya gelen Türk işçiler ile son 2 yılda 20 ay tam gün çalışan yabancılar ve tam gün çalışan kişilerin yabancı eşleri bundan muaf tutulacak.

          Misafir işçi jenerasyonu için Alman vatandaşlığına geçişteki yazılı sınav zorunluluğu da kaldırılacak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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