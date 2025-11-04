Almanya Bundesliga Ligi'nde 9. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar

Almanya Bundesliga Ligi'nde 9. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu
Almanya Bundesliga Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 9. hafta heyecanı sürüyor. RB Leipzig, Bayern ve BVB Dortmund haftayı galibiyetle noktaladı. İşte Almanya Bundesliga Ligi'nde 9. haftanın sonuçları ve oluşan puan durumu...
Almanya Bundesliga Ligi'nin 9. haftasının sona erdiği karşılaşmada, VfL Wolfsburg ve Hoffenheim mücadele etti.
Hoffenheim, bu hafta VfL Wolfsburg'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 3-2 ile konuk ekip Hoffenheim oldu.
Bayern, kendi evinde Leverkusen'i 3-0 mağlup ederek toplam puanını 27'ye çıkardı; konuk ekip Leverkusen ise haftayı 17 puanda tamamladı.
RB Leipzig, Stuttgart'ı konuk etti ve maçı 3-1 kazanarak toplamda 22 puanın sahibi oldu.
BVB Dortmund, deplasmandaki kritik maçta ev sahibi Augsburg'u etkili oyunuyla 1-0 mağlup edip, 3 puanını hanesine yazdı. Kazandığı bu maç sonrasında toplamda 20 puana ulaştı.
9. haftada ev sahibi Mainz 05 ile rakibi Werder Bremen berabere kaldı ve mücadele 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.
M'gladbach, deplasmanda St.Pauli'yi 4-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.
Almanya Bundesliga Ligi'nin 9. haftasında Heidenheim ile Frankfurt arasında oynanan maç 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.
9. haftada ev sahibi Union Berlin ile rakibi Freiburg berabere kaldı ve mücadele 0-0 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.
Hamburg'u konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Köln, rakibini 4-1 mağlup etmeyi başardı.