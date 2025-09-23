Almanya Bundesliga Ligi'nde 4. haftanın sonuçları

Almanya Bundesliga Ligi'nin 4. haftası pazar günü oynanan BVB Dortmund-VfL Wolfsburg karşılaşması ile tamamlandı.

BVB Dortmund, sahasında ağırladığı VfL Wolfsburg'u 1-0 mağlup ederek 10 puana ulaştı; VfL Wolfsburg ise haftayı 5 puanda kapadı.

RB Leipzig, kendi sahasında ağırladığı Köln'e karşı üstünlük kurarak 3-1 galip gelmeyi başardı. Ve toplamda 9 puana ulaştı. Konuk Köln ise bu mücadaleden eli boş döndü.

Hoffenheim'e ligin 4. haftasında konuk olan Bayern, rakibini 4-1 yenerek 12 puana yükseldi, haftayı puansız kapatan Hoffenheim ise 6 puanda kaldı.

Ligin bu haftasında Stuttgart ile St.Pauli karşı karşıya geldi.

Lig'in 4. haftasında Mainz 05 deplasmanda Augsburg'a konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Mainz 05 oldu: Maç 4-1 tamamlandı.

Freiburg, deplasmanda Werder Bremen'i 3-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

Zorlu müsabakada ev sahibi Hamburg, rakibi Heidenheim'i etkili oyunuyla 2-1 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 4'e yükseltti.

Lig'in 4. haftasında Union Berlin deplasmanda Frankfurt'a konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Union Berlin oldu: Maç 4-3 tamamlandı.