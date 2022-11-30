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Almanya Başbakanı Scholz: "NATO'nun inandırıcı bir caydırıcı potansiyele ihtiyacı var"

Almanya Şansölyesi Scholz, Rusya'nın artık Ukrayna'daki savaşta, muharebe alanında kazanamayacağını söyledi.

Giriş: 30.11.2022 - 21:53 | Güncelleme: ABONE OL
Almanya Başbakanı Scholz:
Almanya: Rusya, Ukrayna'daki savaşı kazanamaz
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HABERTURK.COM / AA

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Rusya'nın nükleer tehditleri karşısında NATO'nun inandırıcı bir caydırıcı potansiyele ihtiyacı olduğunu söyledi.

Berlin Güvenlik Konferansı'nda konuşan Scholz, "Rusya'nın sorumsuz nükleer söylemini çok ciddiye alıyoruz. Ancak bunun bizi korkutmasına da izin vermiyoruz." dedi.

Hava savunma sisteminde daha fazlasını yapabilecekleri noktaları araştırdıklarını belirten Scholz, nükleer bir savaşın asla gerçeğe dönüşmemesi gerektiğini vurgulayarak "Rusya gibi devletler tehdit potansiyellerinin bir parçası olarak nükleer silahlara sahip oldukları sürece, NATO'nun inandırıcı bir caydırıcı potansiyele ihtiyacı var. Başka türlüsü bizi şantaja açık hale getirir." diye konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı kazanamayacağını savunan Scholz, NATO ülkelerinin topraklarını korumak için Almanya'nın daha fazla çaba göstereceğini açıkladı.

Scholz, Alman hükûmetinin silahlı kuvvetler için ayrılan 100 milyar avroluk özel fondan ilk ihalelerin aralıkta verilmesinin planladığını belirterek "F-35 alımı, Puma piyade savaş aracının güçlendirilmesi ve kar motosikleti tedariki için ilk alım sözleşmelerini bu yıl tamamlamak istiyoruz." dedi.

Fotoğraf: AA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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