Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Avrupa Almanya Başbakanı: Putin, hazır olunca sona erebilecek | Dış Haberler

        Almanya Başbakanı: Putin, hazır olunca sona erebilecek

        Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Ukrayna savaşının ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emperyalist amaçlarından vazgeçmeye hazır olduğunda sona erebileceğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 22:55 Güncelleme: 17.11.2024 - 22:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almanya Başbakanı: Putin, hazır olunca sona erebilecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Almanya Başbakanı Olaf Scholz Brezilya'daki G20 Zirvesi'ne hareketinden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, "Savaşı sona erdirmenin çok kolay olacağına inananlar var. Ancak Rusya Devlet Başkanı emperyalist amaçlarından vazgeçmeye hazır olursa sona erdirilebilir." dedi.

        Scholz Ukrayna'nın kendisini savunabilmesi için desteklenmeye devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

        23 Şubat 2025'te yapılması beklenen erken genel seçimde başbakan adayı olmasına karşı olanların bulunduğunun hatırlatıldığı bir soruya Scholz, şu yanıtı verdi:

        "Maliye Bakanı'nı görevden aldım, bunun iyi bir sebebi var. Ülkemizin iyi bir şekilde gelişmesine yardımcı olacak herhangi bir karar alma isteği yoktu. Şansölye olarak gerekli sonuçları çıkarma sorumluluğum var. Bunun yakında seçimlere gideceğimiz anlamına geldiği de açıktır ve bunun için fırsat yaratacağım partim SPD ve ben bu tartışmaya girmeye hazırız."

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ukrayna'ya, Amerikan silahlarını Rus topraklarında kullanma izni
        Ukrayna'ya, Amerikan silahlarını Rus topraklarında kullanma izni
        Türkiye'den İsrail'e ret
        Türkiye'den İsrail'e ret
        Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
        Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
        Buruk'tan Jelert, Muslera ve Sara sözleri!
        Buruk'tan Jelert, Muslera ve Sara sözleri!
        Polis ekibi TIR'ın altında kaldı: 1 şehit
        Polis ekibi TIR'ın altında kaldı: 1 şehit
        Sosyal medya fenomenleri birbirine girdi
        Sosyal medya fenomenleri birbirine girdi
        Okan Buruk, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Okan Buruk, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        İki kuzen silahla vurulmuş halde bulundu
        İki kuzen silahla vurulmuş halde bulundu
        Okan Buruk: Osimhen sezon sonuna kadar kalacak
        Okan Buruk: Osimhen sezon sonuna kadar kalacak
        En-Nesyri için flaş transfer iddiası!
        En-Nesyri için flaş transfer iddiası!
        Bağcılar'da bulundu: 10 milyon yıllık! 'Beklenen Marmara depremine ilişkin ipuçları veriyor'
        Bağcılar'da bulundu: 10 milyon yıllık! 'Beklenen Marmara depremine ilişkin ipuçları veriyor'
        "Bu kadarını beklemiyordum!"
        "Bu kadarını beklemiyordum!"
        Beşiktaş'ın gözü Ahmed Kutucu'da
        Beşiktaş'ın gözü Ahmed Kutucu'da
        Gözlerinin önünde bir şeylerin uçuşması neden olur?
        Gözlerinin önünde bir şeylerin uçuşması neden olur?
        Bluesky ve Threads, X'e karşı...
        Bluesky ve Threads, X'e karşı...
        İşte yeni Kainat Güzeli
        İşte yeni Kainat Güzeli
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        İsyan ettiler
        İsyan ettiler
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        Habertürk Anasayfa