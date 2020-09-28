Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artış göstermesinden endişe duyduğunu belirtti.
Bild gazetesinin haberine göre Merkel, Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) yöneticileriyle yaptığı video konferansta, önlem alınmazsa Noel döneminde diğer ülkeler gibi günde 19 bini aşan vaka sayılarıyla karşılaşabileceklerini söyledi.
Enfeksiyon sürecini hızlı şekilde kontrol altına alıp salgınla mücadele etmeleri gerektiğini kaydeden Merkel, ekonomiyi canlı tutmak ile okul ve kreşlerin açık kalmasını öncelediklerini, futbolun ise daha sonra geldiğini belirtti.
Merkel, Avrupa'daki vaka sayılarından ve çevre ülkelerdeki hızlı artıştan endişe duyduğunu ifade ederek, Almanya'da vakaların kontrol altına alınması için gereken her şeyin yapılması gerektiğini vurguladı.
Video konferansta konuşan Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaleti Başbakanı Armin Laschet ile Hessen Başbakanı Volker Bouffier, virüsün yayılmasını önlemek için yerel çapta bazı önlemler alınması gerektiğini dile getirdi.
Laschet, KRV'de düzenlenen özel etkinlikler için artık kuralların daha sıkı hale getirildiğini aktardı.
ALMANYA'DA VAKA SAYISI 280 BİNİ GEÇTİ
Almanya'da salgın hastalıklar konusunda yetkili kurum olan Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yayınlanan verilere göre ülkede son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 2 bin 507 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.
Bu sayı, Nisan ayından bu yana kayıtlara geçen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Hastalığı devam eden kişi sayısının ise 23 bin 925 olduğu açıklandı. Virüsü yenerek iyileşenlerin sayısının 250 bin 653'e ulaştığı, toplam vaka sayısının 284 bin 140'a yükseldiği ifade edildi.
Önceki hafta 12 bin 255 kişi virüse yakalanırken, son 7 günde ise 11 bin 146 kişide virüs tespit edildi. Ülkede, son 24 saatte 5 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilirken, toplam ölü sayısının da 9 bin 457'ye yükseldiği aktarıldı.
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