Merkel için hatıra oyuncağı

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Almanya'da bir oyuncak üreticisi, 16 yıldır Almanya Başbaknı olan Angela Merkel'in görevi bırakacak olması nedeniyle Merkel için bir hatıra oyuncağı üretti. 500 adet üretilecek oyuncak, 189 Euro'ya satılacak.

Bavyera'nın Coburg kentinde bulunan Hermann-Spielwaren, şansölyeye benzeyen 40 santimetre boyundaki oyuncağı ortaya çıkardı.

Oyuncak ayı, Merkel'e benzer bir saç stiline sahipken, pençeleri 'Merkel'in elması' olarak bilinen şekilde ellerini kavuşturmuş.

Alman Bild gazetesinin aktardığına göre, dünyanın halen var olan en eski oyuncak ayı fabrikalarından birinin genel müdürü Martin Hermann, "Oyuncak ayılarda çağdaş tarihin anlarını bir sanat biçimi olarak ifade etmeye çalışıyoruz” dedi.

Aynı fabrika, ABD eski Başkanı Barack Obama, Almanya eski Şansölyesi Helmut Schmidt ve İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth için de hatıra oyuncağı tasarlamıştı.