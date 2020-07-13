Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Elektrik üretim sektörü hareketli bir döneme girdi. Sektörde, bu yılın son çeyreğinden itibaren konsolidasyon bekleniyor. Bunun ilk işareti de geldi. Türkiye’de büyük elektrik üretim yatırımları yapan Alman Steag, Trakya’da bulunan santralını satışa sundu.

TEKLİFLER ALINIYOR

Alman Steag’ın Türkiye’deki en büyük enerji yatırımı, İskenderun’da bulunan bin 320 megavat kurulu güçteki İsken Sugözü Termik Santralı. Steag, söz konusu santralın yüzde 51’ini kontrol ediyor. Kalan yüzde 49 hissenin sahibi OYAK. Santral, ithal kömürle elektrik üretiyor. Türkiye’nin elektrik gereksiniminin yüzde 4’ünü karşılıyor.

Alman Steag’ın, Türkiye’de rüzgar santralı yatırımı da var. Steag Süloğlu rüzgar santralı (RES),Trakya’da bulunuyor. 66 (20 X 3.3 MW) megavat gücünde, yılda 222 milyon kilovatsaat elektrik üretiyor.

Almanlar, Süloğlu RES’i satışa çıkardı. Bu satış, elektrik üretim piyasasını hareketlendirdi. Yerli ve yabancı çok sayıda yatırımcının, santralla çok yakından ilgilendiği belirtiliyor. Daha çok Çinli yatırımcıların, santralı yakın markaja aldığı ifade ediliyor. Bağlayıcı olmayan tekliflerin aldığı kaydediliyor.

İSKEN DE SATILACAK MI?

Peki, Almanlar yüzde 51 hissesini kontrol İsken Sugözü Termik Santralı’nı da satacak mı? HABERTÜRK, bu sorunun yanıtının ardına düştü. Steag’a yakın kaynaklarla görüştü. Kaynaklar, bu soruya net yanıt verdi: “Hayır.”