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        Haberler Dünya Amerika Rus keşif uçağı Alman Hava Kuvvetleri'ni alarma geçirdi

        Rus keşif uçağı Alman Hava Kuvvetleri'ni alarma geçirdi

        Baltık Denizi üzerinde uluslararası hava sahasında uçan bir Rus keşif uçağının Alman Hava Kuvvetleri'nde alarma neden olduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 06:51 Güncelleme: 31.01.2024 - 06:51
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        Alman Hava Kuvvetleri'nde Rus uçağı alarmı
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        Alman medyasında yer alan haberlerde Rügen Adası açıklarında Transponder olmadan uçan İlyuşin Il-20 tipi Rus keşif uçağı nedeniyle hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının acil olarak havalandıkları belirtildi.

        Alman Hava Kuvvetleri'nin X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada da bir Rus askeri keşif uçağına Baltık Denizi üzerinde bir süreliğine eşlik edildiği ifade edildi.

        AA'nın haberine göre; benzer bir olay yine geçen yılın Nisan ayında gerçekleşmiş Alman savaş uçakları Rus uçağına bir süre eşlik ederek hava sahasından uzaklaştırmışlardı.

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        #rusya
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