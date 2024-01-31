Rus keşif uçağı Alman Hava Kuvvetleri'ni alarma geçirdi

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Alman medyasında yer alan haberlerde Rügen Adası açıklarında Transponder olmadan uçan İlyuşin Il-20 tipi Rus keşif uçağı nedeniyle hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının acil olarak havalandıkları belirtildi.

Alman Hava Kuvvetleri'nin X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada da bir Rus askeri keşif uçağına Baltık Denizi üzerinde bir süreliğine eşlik edildiği ifade edildi.

AA'nın haberine göre; benzer bir olay yine geçen yılın Nisan ayında gerçekleşmiş Alman savaş uçakları Rus uçağına bir süre eşlik ederek hava sahasından uzaklaştırmışlardı.