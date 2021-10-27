Alman Federal Meclisi'ne ilk kez Türk kökenli başkan!

AA

Almanya'da Sosyal Demokrat Partili (SPD) Aydan Özoğuz, Federal Meclis (Bundestag) Başkanvekilliğine ilk kez seçilen Türk kökenli milletvekili oldu.

26 Eylül seçimlerinin ardından 20. yasama dönemi için ilk kez toplanan Meclis Genel Kurulunda Meclis Başkanı ve yardımcıları için oylama yapıldı.

Oylamada Aydan Özoğuz 727 milletvekilinden 544'ünün oyunu alarak başkanvekili oldu.

Diğer başkanvekilleri görevine ise Hristiyan Demokrat Partiden (CDU) Yvonne Magwas, Yeşillerden (Die Grünen) Claudia Roth, Hür Demokratlardan (FDP) Wolfgang Kubicki, Sol Partiden (Die Linke) Petra Pau seçildi.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) adayı Michael Kaufmann ise seçilemedi.

1967’de Almanya’nın Hamburg kentinde doğan Özoğuz, 2009 yılındaki genel seçimlerde SPD’den Federal Meclis Milletvekili seçildi.

Özoğuz, 2011 yılında SPD’nin Genel Başkan Yardımcılığı görevine ve Almanya'da Göç ve Uyum'dan sorumlu Devlet Bakanlığına getirilen ilk Türk kökenli isim olmuştu.

MERKEL SEYİRCİ BÖLÜMÜNDE OTURDU

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, yeni meclisin ilk oturumunda seyirci bölümünde oturması dikkati çekti.

1990 yılında milletvekili olan ancak 26 Eylül seçimlerinde aday olmayan Merkel, Başbakan olarak Genel Kurul'a girme hakkı bulunmasına rağmen oturumu, seyirci bölümünden izledi.

Öte yandan 23 AfD'li milletvekili 3G (Aşı, İyileşme, Test) kuralına uymadıkları için genel kurulu salonuna giremedi. Bu milletvekilleri kendileri için ayırılan seyirci bölümünden oturuma katılma hakkı elde etti.