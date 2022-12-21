Allan Harris CSO ADA ANKARA’da



CSO ADA ANKARA, cazseverlere kaçırılmayacak bir yeni yıl konseri yaşatmaya hazırlanıyor. Caz alanında kuşağının en başarılı sanatçıları arasında yer alan Allan Harris, 24 Aralık’ta CSO ADA ANKARA’da caz dolu bir gece yaşatacak. Uluslararası birçok ödüle sahip Harris, cazın efsanevi ismi Nat King Cole’un "Winter Wonderland", "Baby It's Cold Outside" gibi en sevilen parçalarını yorumlayacak. Allan Harris’e saksafonda Irwin Hall, piyanoda Arcoiris Sandoval, bas gitarda Marty Kenney ve davulda Norman Edwards eşlik edecek.

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