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        Haberler Magazin Allan Hakko ve Selin Yağcıoğlu ayrıldı - Magazin haberleri

        Allan Hakko ve Selin Yağcıoğlu ayrıldı

        2 yıldır aşk yaşayan Allan Hakko ile Selin Yağcıoğlu, birlikteliklerini sonlandırdı. Yağcıoğlu, ayrılığı "Allan ile 2 yıldır süren harika ilişkimizi noktalamaya karar verdik. 2 ayrı evladımız varken iş güç ve hayatımızı sürekli bir dengede devam ettirmek için çabalamak bizi artık çok yordu" sözleriyle duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 12:51 Güncelleme: 09.04.2025 - 12:51
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        Ayrıldılar
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        İş insanı Allan Hakko ile sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu, 2 yıllık birlikteliklerini sonlandırdı.

        "HAYATIMIZI DENGEDE DEVAM ETTİRMEK BİZİ YORDU"

        Allan Hakko ile ayrıldığını; "Hayatımızı sürekli bir dengede devam ettirmek için çabalamak bizi artık çok yordu" sözleriyle duyuran Selin Yağcıoğlu'nun açıklamasının geri kalanı ise şöyle: Selam kızlar, malum gündem zaten tatsız. Zamanınızı alıp başka bir gündem yaratmak istemiyorum ama sizden de hiçbir şey gizlemediğim için bunu da anlatmak istedim. Allan ile 2 yıldır süren harika ilişkimizi noktalamaya karar verdik. 2 ayrı evladımız varken iş güç ve hayatımızı sürekli bir dengede devam ettirmek için çabalamak bizi artık çok yordu. Güzel başlayan ilişkimiz yine çok güzel sonlandı. Altında hiçbir şey aramanızı istemediğim için sebebini de size anlatmak istedim. Sizi seviyorum. Hassasiyetiniz için teşekkür ederim."

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        Allan Hakko'nun Azer Polat ile evliliğinden Benjamin adında bir oğlu, Selin Yağcıoğlu'nun ise Gökhan Balarısı ile evliliğinden Su adında bir kızı bulunuyor.

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        #allan hakko
        #Selin Yağcıoğlu

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