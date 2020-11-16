"BİNİN ARABANIZA BENİ KIZDIRMAYIN"

Hakko, Bebek'te bulunan evinin sokağında görüntü almak isteyen basın mensuplarını fark edince, "Ne yapıyorsunuz kardeşim, saçmalamayın binin arabanıza hadi! Beni kızdırmayın, görüntü alamazsınız hadi diyorum bi yere kadar. Beraber çıksak olur da başka türlü olmaz" diyerek tepki gösterdi.