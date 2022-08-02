Alkollü ve ehliyetsiz sürücülerin kazasında Gamze öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde alkollü ve ehliyetsiz sürücülerin karıştığı kazada, motosiklette yolcu olan 26 yaşındaki Gamze Kara (26) hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan diğer motosiklet sürücü ile otomobil sürücüsü ehliyetsiz çıktı. Otomobil sürücüsünün aynı zamanda alkollü olduğu belirlendi.
Aşağıışıklar Mahallesi Ulualan mevkisi D-400 kara yolu yan yolunda 30 Temmuz'da saat 03.00 sıralarında Hüseyin Sır'ın (25) kullandığı motosiklet ile Ramazan Özer'in (18) kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada Hüseyin Sır ile arkasındaki Gamze Kara, Hülya Ünder (6) ve Eyüp Sır (1) yaralandı. Ramazan Özer ise yaya olarak kaçtı.
YERDE YATARKEN OTOMOBİL ÇARPTI
Kazanın ardından Aşkın Veysel Aydın'ın (21) kullandığı otomobil de yerde yatan yaralılara çarptı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Gamze Kara, hastanede hayatını kaybetti. Hayati tehlikeleri süren 3 yaralı ise Antalya ve Alanya'daki hastanelere sevk edildi.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
Bu arada kazadan sonra kaçan Aşkın Veysel Aydın, bir süre sonra teslim oldu. Aydın'ın 0.78 promil alkollü olduğu belirlendi ve hakkında işlem yapıldı. Sadece motosiklet ehliyeti olduğu tespit edilen Aydın'a ayrıca 'yetersiz ehliyetle araç kullanmak'tan işlem yapıldı. 6 ay ehliyetine el konulan Aydın'a bin 814 TL idari para cezası uygulandı.
EHLİYETİNİN OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ
Jandarma ekipleri kaçan diğer motosiklet sürücüsü Ramazan Özer'in ise Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde yaşadığını tespit etti. Evine düzenlenen operasyonla yakalanan Özer'in de sürücü belgesinin olmadığı belirlendi. Özer'e bu nedenle 30 bin 674 TL idari para cezası kesildi.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI
İşlemleri sonrası Ramazan Özer ile Aşkın Veysel Aydın, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Aydın, 'taksirle ölüme sebep olmak' suçundan tutuklandı, Ramazan Özer ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
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