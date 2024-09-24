Alkollü sürücünün otomobili merdivende asılı kaldı
Amasya'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil, trafiğe kapalı alana girerek merdivende asılı kaldı.
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Amasya'nın Taşova ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, trafiğe kapalı alana girerek merdivende asılı kaldı.
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Edinilen bilgilere göre Tepe Mahallesi Ali Efendioğlu Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücünün kullandığı otomobil, Cumhuriyet Caddesi'ne döndü.
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İçerisinde sürücüyle beraber 3 arkadaşının bulunduğu otomobil, bir anda caddenin bittiği noktada merdivenlerde asılı kaldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
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Polis ekiplerinin alkol testinde sürücünün 0.70 promil alkollü olduğu anlaşıldı.
Araç trafik ekipleri tarafından çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.