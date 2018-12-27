27 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olay, Çankaya ilçesine bağlı Meşrutiyet Mahallesi’nde gece yarısı yaşandı. Yüksel Caddesi üzerinde seyreden otomobil, caddenin araç trafiğinin bittiği yerde sürücüsü Hasan Ali K'nin tabelalara aldırmaması sonucu, hızla yaya alanına girdi.
Çevredeki vatandaşların uyarılarına aldırmayan şahıs, Yüksel Caddesi'nde Atatürk Bulvarı istikametinde ilerlemeye devam etti. İHA'nın haberine göre; İnsan Hakları Anıtı’nın yanına kadar gelen otomobil, buradaki merdivenlerde asılı kaldı. Merdivene geldiğini anlayamayan sürücü, aracı zorlayarak ilerlemeye çalıştı.
300 PROMİLİN ÜZERİNDE ALKOLLÜ ÇIKTI
Şahsın ne yapmaya çalıştığına anlam veremeyen vatandaşlar, adamı araçtan indirmek için ikna etmeye çabaladı. Daha sonra olaya müdahale eden polis ekipleri, şahsı araçtan indirerek kontak anahtarına el koydu. Polis ekiplerinin yaptığı testte, şahsın 300 promilin üzerinde alkollü olduğu anlaşıldı.
Yaya alanına dalan aracı durdurmaya çalıştıklarını aktaran caddedeki bir seyyar kokoreççi, “Burada bir duba açık, buraya normalde polis araçları giriyor. Sarhoş birden buradan daldı. Biz ‘dur’ dedik, bir yere kadar peşinden koştuk. Az ilerideki nöbetçi polis arkadaş da ‘dur’ dedi. Durmadı, o yine gitti, az ileride merdivenlerde kaldı. Çıkarmaya çalıştı, çabaladı ama ‘küt’ dedi kaldı. Polis arkadaşlar da çevreye zarar verir diye anahtarı elinden aldı.”
“KAZA YAPMADIM, ARACI BURAYA PARK ETTİM”
Daha sonra aracı kaldırması için kaza yerine çekici çağrıldı. Aracının çekilmesine tepki veren Hasan Ali K’nin kaza yapmadığını, otomobili bulunduğu yere park edip bir yere gitmek istediğini söylediği duyuldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!