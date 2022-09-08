Sadece bunu yaparak kanser riskinizi azaltın

2018 yılı verilerine göre kanser tüm hastalıklar arasında 9.6 milyon ölüm sayısı ile ikinci ölüm nedeni. Böylesi önemli bir hastalığın ortaya çıkışında, değiştirilebilen ve değiştirilemeyen risk faktörleri var. Değiştirilebilir risk faktörleri arasında tütün ve alkol önemli yer tutuyor. Haberimize konu olan "alkol - kanser" arasındaki ilişki alkolün, 7 kanser çeşidi için risk faktörü olarak gösterildiğine işaret ediyor. Yeditepe Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı, “Alkol tüketimi ile kanser arasında bir ilişki olduğu uzun süredir bilinmekle birlikte alkol tüketiminde artış ve azalışın kanseri nasıl etkilediği konusunda yeteri kadar veri yoktu” diyerek yapılan önemli bir çalışmanın sonuçlarına dikkat çekiyor.

Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı

5 MİLYON KİŞİ ÜZERİNDE YAPILAN ÇALIŞMA

Kore’ de yapılan ve Ağustos ayında yayınlanan kapsamlı bir çalışmanın (JAMA Network Open 2022) sonuçlarının bu soruya cevap aradığını söyleyen Küçükardalı, "Kore ulusal veri tabanında, yaş ortalaması 53 olan yaklaşık 5 milyon kadın ve erkekte, alkol kullanma miktarı, miktarın zaman içindeki değişimi ile kanser arasındaki ilişki araştırıldı. 2009 - 2011 yılları arasında daha önce kanser tanısı almamış 5 milyon kişinin sağlık kayıtları incelendi ve bu kişiler gruplara ayrılıp alkol kullanma durumlarına göre sorgulandı" diyor.

* Grup 1: Hiç kullanmayanlar

* Grup 2: Hafif alkol kullananlar: Bir gün içinde 15 gr. altında

* Grup 3: Orta alkol kullananlar: / Bir gün içinde 15-30 gr. arasında

* Grup 4: Ağır alkol kullananlar : / Bir gün içinde 30 gr. üzerinde kullananlar

Bu hastalar ortalama 7 yıl izlenmiş ve yeni kanser olguları raporlanmış. Buna göre daha önce kanser olmayıp yeni kanser olanların oranı 100 binde 7.7 kişi olarak saptanmış. Çalışmanın sonucunda, alkolle ilişkili oral kavite, farenks, yemek borusu, kolorektal, karaciğer, gırtlak, kadın ve meme kanserlerinin yanında diğer kanserler de raporlanmış.