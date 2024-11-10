Alkışlar minik Adana Demirsporlu taraftara!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ve ikas Eyüpspor, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı. Eyüpspor 9. dakikada Ahmed Kutucu'nun attığı şık golle maçı 1-0 kazandı.

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Ahmed Kutucu'nun attığı vole golünün ardından; yayıncı kuruluş objektiflerine, Simon Kuper'in "Futbol asla sadece futbol değildir" sözlerini hatırlatan bir enstantane takıldı.

Minik bir Adana Demirspor taraftarı, Eyüpspor'un golünün ardından ayağa kalkarak Ahmed Kutucu'yu alkışladı. Ekranlara yansıyan bu görüntü saf futbol sevgisinin de bir göstergesi oldu.