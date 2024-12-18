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        Haberler Objektife Takılanlar Aliye Uzunatağan'dan genç oyunculara tavsiye: Oyunculuğun eğitimi doktorluk gibi - Magazin haberleri

        Aliye Uzunatağan'dan genç oyunculara tavsiye

        SHOW TV'nin izlenme rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Sönmez' karakterine hayat veren Aliye Uzunatağan, genç oyunculara tavsiyede bulundu. Usta oyuncu; "Oyunculuğun eğitimi doktorluk gibidir. Hiçbir zaman bitmez. Ben bu yaşta bile hâlâ öğrenmeye devam ediyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 10:04 Güncelleme: 18.12.2024 - 10:04
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        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Aliye Uzunatağan, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. 'Sönmez' karakterine hayat verdiği 'Kızılcık Şerbeti' dizisi hakkında konuşan usta oyuncu; "Her şey yolunda çok güzel gidiyoruz inşallah bu şekilde devam eder" ifadelerini kullandı.

        "EĞİTİMLİ OYUNCULARI ÇOK BEĞENİYORUM"

        Sürprizleri olan muhteşem bir bölüm çektiklerini ifade eden Aliye Uzunatağan, gazetecilerin kendisine genç oyuncuları sorması üzerine; "Çok iyi genç oyuncular var. Çok çok iyi olanlar mevcut. Ben eğitimli oyuncuları çok beğeniyorum" dedi.

        "OYUNCULUK EĞİTİMİ HİÇBİR ZAMAN BİTMEZ"

        Aliye Uzunatağan, ardından sözlerini şöyle sürdürdü: Oyunculuğun eğitimi doktorluk gibidir. Hiçbir zaman bitmez. Ben bu yaşta bile hâlâ öğrenmeye devam ediyorum. Kendimi eğitmeye çalışıyorum. Bu da gençlere minik tavsiyem olsun.

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        #aliye uzunatağan
        #kızılcık şerbeti
        #sönmez

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