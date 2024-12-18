Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Aliye Uzunatağan, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. 'Sönmez' karakterine hayat verdiği 'Kızılcık Şerbeti' dizisi hakkında konuşan usta oyuncu; "Her şey yolunda çok güzel gidiyoruz inşallah bu şekilde devam eder" ifadelerini kullandı.

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"EĞİTİMLİ OYUNCULARI ÇOK BEĞENİYORUM"

Sürprizleri olan muhteşem bir bölüm çektiklerini ifade eden Aliye Uzunatağan, gazetecilerin kendisine genç oyuncuları sorması üzerine; "Çok iyi genç oyuncular var. Çok çok iyi olanlar mevcut. Ben eğitimli oyuncuları çok beğeniyorum" dedi.

"OYUNCULUK EĞİTİMİ HİÇBİR ZAMAN BİTMEZ" Aliye Uzunatağan, ardından sözlerini şöyle sürdürdü: Oyunculuğun eğitimi doktorluk gibidir. Hiçbir zaman bitmez. Ben bu yaşta bile hâlâ öğrenmeye devam ediyorum. Kendimi eğitmeye çalışıyorum. Bu da gençlere minik tavsiyem olsun.