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        Haberler Magazin Alita: Savaş Meleği konusu ve oyuncu kadrosu | Alita: Savaş Meleği konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Alita: Savaş Meleği konusu nedir? Alita: Savaş Meleği filminin oyuncuları kimler?

        Alita: Savaş Meleği filmi 16 Nisan Salı akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosu, James Cameron, Laeta Kalogridis tarafından kaleme alınan film, Robert Rodriguez tarafından beyaz perdeye aktarılmıştır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için Alita: Savaş Meleği filminin konusu ve oyuncularını haberimizde derledik. İşte Alita: Savaş Meleği hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 19:11 Güncelleme: 16.04.2024 - 19:11
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        • 1

          Alita: Savaş Meleği filmi sinema perdesinin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İlgi çekici senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile Alita: Savaş Meleği filmi 2019 yılında vizyona girmiştir. Peki, "Alita: Savaş Meleği konusu nedir? Alita: Savaş Meleği filminin oyuncuları kimler?" İşte Alita: Savaş Meleği filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

        • 2

          ALİTA: SAVAŞ MELEĞİ KONUSU NEDİR?

          Alita, tanımadığı bir gelecekte hafızasını kaybetmiş bir şekilde uyanır. Ido isimli şefkatli bir doktor onu yanına alır ve Alita’yı gizemli geçmişinden korumaya çalışır. Bu sırada şehri yöneten tehlikeli ve yozlaşmış güçler Alita’nın peşine düşer...

        • 3

          ALİTA: SAVAŞ MELEĞİ OYUNCULARI KİMLER?

          Rosa Salazar

          Christoph Waltz

          Jennifer Connelly

          Mahershala Ali

          Ed Skrein

          Jackie Earle Haley

          Keean Johnson

          Lana Condor

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