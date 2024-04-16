Alita: Savaş Meleği konusu nedir? Alita: Savaş Meleği filminin oyuncuları kimler?
Alita: Savaş Meleği filmi 16 Nisan Salı akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosu, James Cameron, Laeta Kalogridis tarafından kaleme alınan film, Robert Rodriguez tarafından beyaz perdeye aktarılmıştır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için Alita: Savaş Meleği filminin konusu ve oyuncularını haberimizde derledik. İşte Alita: Savaş Meleği hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
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Alita: Savaş Meleği filmi sinema perdesinin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İlgi çekici senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile Alita: Savaş Meleği filmi 2019 yılında vizyona girmiştir. Peki, "Alita: Savaş Meleği konusu nedir? Alita: Savaş Meleği filminin oyuncuları kimler?" İşte Alita: Savaş Meleği filminin konusu ve oyuncu kadrosu...
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ALİTA: SAVAŞ MELEĞİ KONUSU NEDİR?
Alita, tanımadığı bir gelecekte hafızasını kaybetmiş bir şekilde uyanır. Ido isimli şefkatli bir doktor onu yanına alır ve Alita’yı gizemli geçmişinden korumaya çalışır. Bu sırada şehri yöneten tehlikeli ve yozlaşmış güçler Alita’nın peşine düşer...
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ALİTA: SAVAŞ MELEĞİ OYUNCULARI KİMLER?
Rosa Salazar
Christoph Waltz
Jennifer Connelly
Mahershala Ali
Ed Skrein
Jackie Earle Haley
Keean Johnson
Lana Condor
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