ALİTA: SAVAŞ MELEĞİ KONUSU NEDİR?

Alita, tanımadığı bir gelecekte hafızasını kaybetmiş bir şekilde uyanır. Ido isimli şefkatli bir doktor onu yanına alır ve Alita’yı gizemli geçmişinden korumaya çalışır. Bu sırada şehri yöneten tehlikeli ve yozlaşmış güçler Alita’nın peşine düşer...