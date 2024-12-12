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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Alışverişte yapay zeka dönemi - İş-Yaşam Haberleri

        Alışverişte yapay zeka dönemi

        Migros Sanal Market'in yapay zekâ destekli platformu MAYA'yı tanıttı. Kullanıcılara, sofradaki kişi sayısı, kalori, besin değerleri, porsiyon maliyeti ve haftalık menü alternatiflerine kadar detaylı cevaplar verebildiği belirtilen MAYA, ihtiyaç duyulan ürünleri gerekli olan miktarlarda sepete ekleyerek kapıya teslim ettiriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 16:54 Güncelleme: 12.12.2024 - 16:54
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        Alışverişte yapay zeka dönemi
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        Migros Sanal Market, yapay zekâ destekli platformu MAYA'yı hayata geçirdi.

        Sadece bir alışveriş asistanı değil, sağlıklı, sürdürülebilirlik odaklı ve kaliteli bir yaşam için yapay zekâ ile güçlendirilmiş yaşam rehberi olarak konumlandırılan MAYA, Migros One platformu içerisinde yer alan Migros Sanal Market uygulamasında tüm kullanıcılara açıldı.

        Yapılan açıklamaya göre, MAYA, kullanıcıların algoritmalarından beslenerek yaşamın tüm alanlarında kişiselleştirilmiş önerileri yapay zekâ desteğiyle sunuyor.

        Kullanıcıların tüketim alışkanlıklarına ya da yaşam tarzlarına dayalı tarifleri platformda bulabiliyor.

        Bebek ve çocuk gelişimi videolarından, sağlıklı yaşam, hamilelik ve ebeveynliğe dair bilgilere, ev bakımından makyaj ve cilt bakım tüyolarına kadar farklı içerikler sunan platform, öneriler ile bağlantılı ürünleri sipariş verme imkânı sağlıyor.

        Öğün planlayıcı özelliği sayesinde sofrada kaç kişi olduğu, yemeklerin kalori ve besin değerleri, porsiyon maliyeti ve haftalık menü planlamasına da yer veren MAYA, seçilen menülere göre ihtiyaç duyulan ürünleri, gerekli miktarlarda sepete ekliyor.

        Böylece planlı bir alışveriş deneyimi yaratarak gıda israfını önlemeye katkı sağlıyor.

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