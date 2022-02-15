Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Alişan ve Buse Varol'un 14 Şubat Sevgililer Günü sessizliği!

Bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı ve 'boşanma' haberleriyle gündem olan şarkıcı Alişan ve oyuncu Buse Varol, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sessiz kaldı

15.02.2022 - 18:26 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Geçtiğimiz günlerde kızları Eliz'in birinci yaş gününü ayrı ayrı kutlayan Alişan ve Buse Varol'un boşanma aşamasında olduğu ileri sürülmüştü. Çiftin, yasal işlemleri başlattığı iddia edilmişti. 

  •  "DAVET EDİLMEDİM"

    Alişan ise kızı Eliz için annesinin evinde pasta kesmişti. Kutlamada babanne Suzan Tektaş, dede Mehmet Tektaş, Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş, kızları Ceylan ve Eyşan hazır bulunmuştu. Alişan'ın paylaştığı aile fotoğraflarında Buse Varol'un olmaması da kafaları karıştırmıştı. Buse Varol da yaptığı açıklamayla "Eve davet edilmedim." demişti.

  • 'BOŞANMA' İDDİALARININ ARDINDAN İLK FOTOĞRAF

    Haklarında çıkan 'boşanma' iddialarını yalanlayan ikili, 13 Şubat'ta da oğulları Burak'ın 3. yaş gününü okulda kutlamıştı. Alişan, eşi ve çocuklarıyla çekilen bu karesini "İyi ki doğdun oğlum." ifadeleriyle paylaşmıştı.

  • ÖNCE PAYLAŞTI, SONRA SİLDİ!

    Varol ise oğlu için yazdığı mesajda dikkat çeken satırlara yer vermişti. Önce, "Benim canımın içi, güzel kalpli oğlum... Ben seninle anne oldum, seninle büyüdüm ve büyümeye de devam ediyorum. Kardeşin ve sen oldukça hayatta başka hiçbir şeye ihtiyacım yok. Yeni yaşın sağlıkla gelsin birtanem. İyi ki senin annenim, seni çok seviyorum..." ifadelerini kullanan Buse Varol, ardından mesajını silmişti.

    Ünlü isim, daha sonra, "Benim canımın içi, güzel kalpli oğlum... Ben seninle anne oldum, seninle büyüdüm ve büyümeye de devam ediyorum. Kardeşin ve sen hep mutlu olu. Yeni yaşın sağlıkla gelsin birtanem. İyi ki senin annenim, seni çok seviyorum..." sözlerini paylaşmıştı.

  • 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ SESSİZLİĞİ!

    Evliliklerinden bebek haberine, doğum videolarından yıl dönümü kutlamalarına kadar her şeyi sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşan Alişan ile Buse Varol, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü de sessiz geçirdi. İkilinin, herhangi bir paylaşımda bulunmaması dikkat çekti.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.