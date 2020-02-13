"İLK KEZ SEVİNÇTEN BU KADAR ÇOK AĞLAMIŞTIM"

İlk kez sevinçten bu kadar çok ağlamıştım. Ve sen susmuştun, önce nefeslerimiz karıştı, sonra seni ilk kez ameliyathanede emzirdim. Muazzam bir 'an'dı ve hayatım sanki öncesinde hiç yok gibiydi.