İkinci kez baba olmak için gün sayan ve çocuğunun kız olduğunu geçtiğimiz günlerde öğrenen Alişan, şunları söyledi:

Bu aralar kızımız için isim düşünüyoruz. Plakaya göre isim seçeceğiz. A ve B plakamız var ama seri bozulacak gibi duruyor.