Alişan oğlunu kucağında bir an olsun indirmedi - Magazin haberleri

Başarılı şarkıcı Alişan, oyuncu eşi Buse Varol ve oğulları Burak ile birlikte önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Oğlu Burak, eşi Buse Varol ve yeğeni Ceylan ile birlikte alışverişe çıkan Alişan, oğlunu bir an olsun kucağından bırakmadı.

Yakında yeniden ekranlara dönecek olan Alişan, bir yarışma programına başlayacağını söyledi. Çekimlerin 15 güne başlayacağını söyleyen Alişan, "Ağustos ayında ekranlarda olacağız" dedi.

Şarkıcı, daha sonra bebek mağazalarından oğlu Burak için alışveriş yaptı.