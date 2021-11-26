Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Alişan: Nasıl yendik ama! - Magazin haberleri

Alişan: Nasıl yendik ama!

Önceki gün Etiler'de görüntülenen Alişan, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçında Fenerbahçe'nin galibiyetine çok sevindiğini ifade etti. Bu sırada yeğeni Eyşan'a dönen ünlü şarkıcı, "Nasıl yendik ama!" diyerek gülümsetti

26.11.2021 - 09:30 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Sanatçı Alişan (45), önceki akşam yeğenleri Eyşan ve Ceylan ile birlikte Etiler'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

  • "GÜZEL BİR PROGRAM OLACAK"

    Muhabirlerle sohbet eden ve yeni bir programa başlayacağını müjdeleyen Alişan, "Tek başıma yapacağım bir iş olacak. Bundan önce yaptığım sabah programı gibi, sanatçı arkadaşlarımı konuk edeceğim. Güzel bir program olacak inşallah." diye konuştu.

  • "NASIL YENDİK AMA!"

    Geçtiğimiz hafta sonu oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçında Fenerbahçe'nin galibiyetine çok sevindiğini dile getiren Alişan, yeğeni Eyşan'a dönüp, "Nasıl yendik ama!" diyerek, tebessüm ettirdi.

  • Program çekimleri için yeğenleriyle Gaziantep-Urfa arası gezdiğini söyleyen şarkıcı, "Ara ara gidip, böyle çekimler yapacağım." ifadelerini kullandı.

  • "MART AYINDA ÇOK BÜYÜK BİR KONSER OLACAK"

    Hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alacağını da belirten Alişan, "Şarkı çıktı, o güzel gidiyor. Mart ayında çok büyük bir konser olacak Bostancı Gösteri Merkezi'nde. Değişik bir şey hazırlamak istiyorum. İçerisinde stand-up'lı falan. Baştan sona beni anlatan, 1996'dan bugüne kadar güzel bir şey hazırlayacağım." şeklinde konuştu.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.