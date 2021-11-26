"MART AYINDA ÇOK BÜYÜK BİR KONSER OLACAK"

Hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alacağını da belirten Alişan, "Şarkı çıktı, o güzel gidiyor. Mart ayında çok büyük bir konser olacak Bostancı Gösteri Merkezi'nde. Değişik bir şey hazırlamak istiyorum. İçerisinde stand-up'lı falan. Baştan sona beni anlatan, 1996'dan bugüne kadar güzel bir şey hazırlayacağım." şeklinde konuştu.