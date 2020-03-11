Alişan geçtiğimiz haftalarda Instagram'dan oğlu Burak'ın birinci yaş gününde duygusal bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullanmıştı:

İşte tam geçen sene bugün, bu saatte dünyaya geldi oğlum... Bize Allah'ın en büyük hediyesi... Çok bekledim seni ben oğlum. Çok dua ettim bir aile kurayım, bir evladım olsun diye...