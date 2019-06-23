Alişan: Her şey gayet yolunda - Magazin haberleri

Yakın dostu işadamı Baha Cengiz, ile birlikte geldiği AVM’de meydan katında bir restoranda yemek yiyip toplantı yapan ikili, daha sonra AVM’den ayrı ayrı araçlarıyla ayrıldılar.

Alişan, "Ankaralı iş arkadaşım ile birlikte konuşmamız gereken şeyler vardı. Küçük bir toplantı yapalım dedik, her şey gayet yolunda yarın ki seçimden sonra tatil için ailecek bir plan yapacağız" dedi.