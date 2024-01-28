Alişan hastaneye kaldırıldı: Ameliyat olacağım
Alişan, 8'inci Geleneksel Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali'ne gelirken rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Apandisit ameliyatı olacağını söyleyen şarkıcı, konserin ertelendiğini açıkladı
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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 8. Geleneksel Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali'nde sahne alacak olan şarkıcı Alişan, Sivrihisar'a gelirken şiddetli ağrı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
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AMELİYAT OLACAK
Sağlık durumu hakkında açıklamada bulunan Alişan, apandisit ameliyatı olacağını duyurdu.
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"AMELİYAT DENMESE GELİYORDUM"
47 yaşındaki şarkıcı Alişan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Sivrihisar konserine giderken, sağ tarafmda dayanılmaz bir ağrıyla Bursa'da hastaneye acile geldik. İlaçlı tomografi ve kan tahlili neticesi, bugün apandisit ameliyatı olmam gerektiğini söyledi hocalarımız. Sivrihisar konserine bugün için kısmet olmadı maalesef, ama acil ameliyat denmese vallahi geliyordum. Sözüm söz amaliyat olur olmaz ne zaman isterseniz geleceğim.
Fotoğraflar: İHA, AA