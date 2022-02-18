Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Alişan'dan manidar istek!

Buse Varol ile bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı ve boşanacakları yönünde çıkan haberlerle gündemde olan Alişan, önceki gün oğlu Burak ile birlikte Etiler'deydi. Oğlunun şarkı söylediğini açıklayan ünlü sanatçı, Burak'tan manidar bir istekte bulundu

18.02.2022 - 14:41 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 6 Şubat'ta kızları Eliz'in birinci yaş gününü ayrı ayrı kutlayan Alişan ve Buse Varol'un boşanma aşamasında olduğu ileri sürülmüştü. Çiftin, yasal işlemleri başlattığı iddia edilmişti. Alişan ve Buse Varol, daha sonra haklarında çıkan 'boşanma' haberlerini yaptıkları açıklamalarla yalanlamıştı.

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Alişan, geçtiğimiz gün oğlu Burak ile birlikte Etiler'de objektiflere yansıdı. Bir mekanda oğluyla birlikte yemek yiyen ünlü şarkıcı, Burak'ı otomobile bindirdikten sonra muhabirlerle sohbet etti.

  • Oğlunun şarkı söylediğini ve Burak'tan 'Tükeneceğiz' adlı parçayı kameraların önünde seslendirmesini isteyen Alişan, "Okuldan aldım az önce, biraz yorulmuş. O yüzden konuşmuyor, basına tepkili olduğu için konuşmuyor." diyerek, herkesi güldürdü.

    İşte 'Tükeneceğiz'in sözleri:

    Ne böyle senle ne de sensiz

    Yazık yaşanmıyor çaresiz

    Ne bir arada ne de ayrı

    Olmak imkansız hiç sebepsiz

    Ne hayallerle ümitlerle

    Mutlu olmaktı dileğimiz

    Suçlu ne sensin ne de benim

    Şimdi sensizim sen de bensiz

    Bir an gelip de küllenince

    Yüreklerimiz dinlenince

    Başka sevgilerde teselli bulunca

    İşte biz o gün düşüneceğiz

    Bir an gelip de küllenince

    Yüreklerimiz dinlenince

    Başka sevgilerde teselli bulunca

    İste biz o gün düşüneceğiz

    Etrafımızı sarıverecek

    Bir boşluk ki asla bitmeyecek

    Her şey bir anda anlamsız gelecek

    İşte biz o gun tükeneceğiz

  • "GEREKLİ AÇIKLAMALARI YAPTIK"

    Ayrıca Buse Varol ile boşanma aşamasında olduğu yönündeki haberlerle gündeme gelen Alişan, konuyla ilgili "Arkadaşlar, gerekli açıklamaları yaptık. Sürekli sosyal medyadan paylaşımlar soruluyor, bu konular hakkında konuşmuyorum. Lütfen bunları sormayın, bunları konuşmayalım." ifadelerini kullandı.

    Ünlü isim, daha sonra gazetecilere "Teşekkür ederim, hepinize kolay gelsin. Sizleri seviyorum, sizlerin bizi sevdiğini de biliyorum." dedikten sonra oradan ayrıldı.

  • "DAVET EDİLMEDİM"

    Öte yandan Alişan ise kızı Eliz için annesinin evinde pasta kesmişti. Kutlamada babanne Suzan Tektaş, dede Mehmet Tektaş, Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş, kızları Ceylan ve Eyşan hazır bulunmuştu. Alişan'ın paylaştığı aile fotoğraflarında Buse Varol'un olmaması da kafaları karıştırmıştı. Buse Varol da yaptığı açıklamayla "Eve davet edilmedim." demişti.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.