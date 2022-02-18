Alişan'dan manidar istek!

"GEREKLİ AÇIKLAMALARI YAPTIK"

Ayrıca Buse Varol ile boşanma aşamasında olduğu yönündeki haberlerle gündeme gelen Alişan, konuyla ilgili "Arkadaşlar, gerekli açıklamaları yaptık. Sürekli sosyal medyadan paylaşımlar soruluyor, bu konular hakkında konuşmuyorum. Lütfen bunları sormayın, bunları konuşmayalım." ifadelerini kullandı.

Ünlü isim, daha sonra gazetecilere "Teşekkür ederim, hepinize kolay gelsin. Sizleri seviyorum, sizlerin bizi sevdiğini de biliyorum." dedikten sonra oradan ayrıldı.