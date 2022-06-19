"PSİKOLOJİK YARDIM ALDIM"



Daha önce açıklamalarda bulunan Alişan, kardeşinin hayatını kaybetmesinden sonra ailece çok sarsıldıklarını ifade etmişti.



Annesi Suzan Tektaş'ın durumdan da bahseden ünlü şarkıcı, "Psikolojik yardım aldınız mı?" sorusuna, "Annemi bir kez zorla psikoloğa götürdük ama yapacak bir şey yoktu." şeklinde yanıt vermişti.

Alişan, kendisinin de bu süreçte birkaç kez psikolojik yardım aldığını sözlerine eklemişti.