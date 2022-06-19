Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Alişan'dan kardeşi Selçuk Tektaş'a: Benim için son doğum günü kutlaması o seneydi - Magazin haberleri

Alişan: Benim için son doğum günü kutlaması o seneydi

Ünlü şarkıcı Alişan, 46. yaşına girdi. Geçtiğimiz yıl kardeşinin vefatıyla sarsılan Alişan, sosyal medya hesabından duygusal mesaj paylaştı

19.06.2022 - 00:58 | Güncelleme: ABONE OL

  • Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz yıl temmuz ayında koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Kardeşinin vefatının ardından zor günler geçiren Alişan, 46. yaşına girdi.

  • "İYİ Kİ BENİM ABİMSİN"

    Alişan, iki yıl önce kardeşinin sosyal medya hesabından paylaştığı, "Günlerden 19 Haziran. Benim canım abimin, arkamdaki en büyük gücümün, solistimin, Burkimin birtanecik babası, kızlarımın amcası abimin doğum günü. İyi ki doğdun iyi ki benim abimsin yeni yaşında sağlık, mutluluk ve başarı seninle olsun. Yengemle, burkin ve bizlerle nice yıllarımız olsun. Çok şanslıyım ki senin gibi bir abim olduğu için." doğum günü mesajını sayfasına taşıdı.

  • "BENİM İÇİN SON DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI O SENEYDİ"

    Ünlü şarkıcı daha sonra duygusal bir mesaj paylaştı. Alişan, "Benim için son doğum günü kutlaması o seneydi... Benim için 19 Haziran sadece doğduğum gün dışında bir anlam ifade etmeyecek... Bunları yazmıştı bana canımın parçası ve bir daha da bir şey yazamayacak... Artık hayatımızda Eliz de var Selçuk’um ve sen rahat uyu biz hep birlikteyiz... Amcaları son nefesine kadar onların yanında olacak... Sen hep yanımızdasın ben biliyorum... Dünyanın en iyi babası babalar günün kutlu olsun... Seni çok seviyorum kardeşim, canım, canımın yarısı.. (Doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkür ederim)" ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

  • "HER ZAMAN SENİNLE OLACAĞIZ"

    Alişan'ın yengesi Merve Tektaş da yayınladığı bu fotoğrafa, "Nasıl başlasam ne yazsam bilemiyorum yeni gelicek her yaşın ne kadar eksik olsa da ben ve kızlarım her zaman seninle olacağız ve ben her zaman ne olursa olsun kız kardeşin olarak yanında olucağım seni seviyoruz. İyi ki doğmuşsun iyi ki varsın. Hayatın bize borcu var ve bu borcu evlatlarımıza güzel yazılar yazarak ödeyeceğine inanıyorum" notunu düştü.

  • "PSİKOLOJİK YARDIM ALDIM"

    Daha önce açıklamalarda bulunan Alişan, kardeşinin hayatını kaybetmesinden sonra ailece çok sarsıldıklarını ifade etmişti.

    Annesi Suzan Tektaş'ın durumdan da bahseden ünlü şarkıcı, "Psikolojik yardım aldınız mı?" sorusuna, "Annemi bir kez zorla psikoloğa götürdük ama yapacak bir şey yoktu." şeklinde yanıt vermişti.

    Alişan, kendisinin de bu süreçte birkaç kez psikolojik yardım aldığını sözlerine eklemişti.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.