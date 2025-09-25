UEFA Avrupa Ligi'nin açılış haftasında Fenerbahçe, Hırvatistan takımı Dinamo Zagreb'e, deplasmanda 3 - 1 mağlup oldu. Fenerbahçe taraftarı şarkıcı Alişan, mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'nin İtalyan teknik direktörü Domenico Tedesco'ya sert eleştirilerde bulundu.

Alişan; Bu teknik direktörle olmaz, olmaz, olmaz. Bu adamı acilen okula geri gönderin. Bizim teknik direktörümüz değil… Gönderin lütfen gönderin" dedi.