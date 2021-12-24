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Alişan'dan Demet Akalın-Lerzan Mutlu polemiğine yorum yok!

Alişan: Beni o polemiklere sokmayın!

Önceki gün objektiflere yansıyan Alişan'a, yakın arkadaşları Demet Akalın ile Lerzan Mutlu arasında yaşanan polemik soruldu. Konuyla ilgili soruları geçiştiren ünlü şarkıcı, "Ne olur beni o işlere sokmayın. Bir şey demek istemiyorum." ifadelerini kullandı

24.12.2021 - 12:06 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Şarkıcı Alişan, önceki gün Etiler'de yeğeniyle birlikte çıktığı alışveriş turunda görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Alişan, yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta olacağını belirtti.

  • "ÜSTESİNDEN GELİYORUM"

    Yeni televizyon programıyla ilgili konuşan Alişan, "İlk kez tek başıma bir program sunuyorum. Zor oluyor ama üstesinden geliyorum, çok şükür. Ekranlarda pek fazla müzik programı yok. O yüzden güzel bir önemi var." ifadelerini kullandı.

  • Fanatik bir Fenerbahçeli olarak bilinen ünlü isim, takımının gidişatıyla ilgili, "Malum teknik direktörümüz istifa etti ama yetmez. Artık gidenin başkası olması lazım!" açıklamasını yaptı.

  • "BENİ O İŞLERE SOKMAYIN"

    Ayrıca şarkıcıya, yakın arkadaşları Demet Akalın ile Lerzan Mutlu'nun "Mikser" polemiğiyle ilgili sorular yöneltildi. Kaçamak yanıtlar veren Alişan, "Ne olur beni o işlere sokmayın. Bir şey demek istemiyorum." dedi.

  • "ONU HAYATIMDAN ÇIKARDIM!"

    Demet Akalın ile küs olan Lerzan Mutlu, konuyla ilgili, "Artık hayatımda mikserleri takip etmiyorum. İlk kez açıklama yapıyorum. Çok yakın arkadaşımla saçma sapan ve söylemediğim bir şeyden dolayı beni küstürdü. Onu hayatımdan çıkardım. O sayfa benim için kapanmıştır. O Demet, ben Lerzan'ım!" ifadelerini kullanmıştı.

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