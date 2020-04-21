"DİZİDE KAVGA SAHNESİ VARDI"

Alişan, Saruhan Hünel'in burnunu nasıl kırdığını ise şu şekilde anlattı:

Dizide kavga sahnesi vardı, 2 ve ya 3. bölümde, kavga sahnelerine yeni başlıyoruz. Bu işte ben de yeniyim. Yine senaryo gereği birini kurtarıyorum.