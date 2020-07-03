Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Geçtiğimiz günlerde ailesiyle ölümden dönen Alişan, Arnavutköy'de objektiflere takıldı.

Ünlü şarkıcı, "Doktordan önce eşimin hamile olduğunu ben söylemiştim. Doktora gidip tescil ettirdik. Ben çok şaşırmadım açıkçası. Bence Allah'ın izniyle kız olacak. Erkek ya da kız fark etmez, sağlıklı olsun ama oğlum Burak'ı çok istemiştik. Bence şimdi kız olacak" sözleriyle eşi Buse Varol'un hamileliği hakkında tahminde bulundu.

Bodrum'a yeni alacakları arabalarıyla gideceklerini söyleyen Buse Varol, "Doktorlara sorduk. Arabayla gidin dediler. Yoksa biz uçakla gidecektik. Ama arabaya binip gitmemiz gerekiyormuş. Allah bir daha bu olayları yaşatmasın. Benim ikinci kazamdı bu. Alişan'ın ve oğlumuzun ilk idi. Allah bir daha yaşatmasın" açıklamasında bulundu.