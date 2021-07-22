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Alişan'a Ece Erken'den zeytin dalı: Artık beraber olma vakti - Magazin haberleri

Ece Erken'den Alişan'a zeytin dalı

Ünlü sunucu Ece Erken, vefat eden kardeşinin ardından zor günler geçiren eski dostu Alişan'a zeytin dalı uzattı

22.07.2021 - 15:24 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Ece Erken, bir dönem çok yakın dost oldukları Alişan'ın 6 yıl sonra Demet Akalın ile barışmasının ardından, ünlü şarkıcı ile küsmüştü. Yaklaşık 2 yıldır görüşmeyen eski dostlardan Erken, Alişan'a zeytin dalı uzattı.

  • "ARTIK BERABER OLMA VAKTİ"

    Erken, kardeşinin vefatı sonrası zor günler geçiren Alişan'a, "Eymen'im yeterince sensiz büyüdü. Artık beraber olma vakti. Biz 20 yıl kardeştik, Allah ömür verirse daha nice yıllar devam edecek. Seni çok seviyorum, güçlü olman lazım ve olacaksın. Selçuk da öyle isterdi. Eymen seni çok özledi, ben de." sözleriyle seslendi.

  • KARDEŞİNİN ACISIYLA SARSILDI

    Şarkıcı Alişan'ın koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti. 39 yaşındaki Tektaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

  • "NE OLUR GİTME!"

    Selçuk Tektaş için dün Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.  Tektaş'ın eşi Merve Tektaş ayakta durmakta güçlük çekti. Merve Tektaş'ın feryadı yürekleri yaktı. Cenaze namazının ardından tabutun araca konulduğunu gören Merve Tektaş, "Selçuk ne olur gitme" diyerek feryat etti.

  • Alişan kardeşine veda ederken gözyaşlarına boğuldu. Selçuk Tektaş, cenaze töreninin ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

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