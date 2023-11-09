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        Haberler Magazin Alina Boz: Evlilik teklifi bekliyorum - Magazin haberleri

        Alina Boz: Evlilik teklifi bekliyorum

        Geçtiğimiz günlerde gittiği bir alışveriş merkezinde gelinlik denerken hayranları tarafından fark edilen Alina Boz, konuyla ilgili açıklama yaptı. Boz, "Henüz teklif olmadı. Parmakta bir yüzük yok daha. O kadar çok söylendi ki... Ben de bekliyorum" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 08:10 Güncelleme: 09.11.2023 - 08:10
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          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 4 yıldır birlikte olduğu Mithatcan Özer ile ilişkisini sonlandıran ve ayrılıktan 14 gün sonra gönlünü Umut Evirgen'e kaptıran Alina Boz, Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

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          Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Boz, "Arkadaşımla buluşacağım. Ankara Film Festivali var, yarın oraya gideceğiz" dedi.

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          "EVLİLİK TEKLİFİ BEKLİYORUM"

          Geçtiğimiz günlerde gittiği bir alışveriş merkezinde gelinlik denerken hayranları tarafından fark edilen Alina Boz, "Teklif olmadı henüz. Onu görürüz ya... Parmakta bir yüzük yok daha. Ben paylaşırım öyle güzel bir haberi. O kadar çok söylendi ki... Ben de bekliyorum yani. Göreceğiz" ifadelerini kullanarak, güldü.

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          "ELİ ÇARPMIŞTIR"

          Boz, sevgilisi Umut Evirgen'in, eski aşkı Serenay Sarıkaya'nın sosyal medyadan bir fotoğrafını beğenip, ardından beğenisini geri çekmesi hakkındaki sorulara da yanıt verdi.

          Basın mensuplarıyla sohbet eden Alina Boz, "Olur mu öyle şey ya! Eli çarpmıştır. Biz Instagram'da çok sık vakit geçirmiyoruz. Ben de sizden okudum" şeklinde konuştu.

          Fotoğraflar: HT Magazin

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