Alina Boz: Evlilik teklifi bekliyorum

"EVLİLİK TEKLİFİ BEKLİYORUM"



Geçtiğimiz günlerde gittiği bir alışveriş merkezinde gelinlik denerken hayranları tarafından fark edilen Alina Boz, "Teklif olmadı henüz. Onu görürüz ya... Parmakta bir yüzük yok daha. Ben paylaşırım öyle güzel bir haberi. O kadar çok söylendi ki... Ben de bekliyorum yani. Göreceğiz" ifadelerini kullanarak, güldü.