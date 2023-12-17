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        Haberler Magazin Alina Boz: Balayının acelesi yok - Magazin haberleri

        Alina Boz: Balayının acelesi yok

        Geçtiğimiz haftalarda Umut Evirgen ile dünyaevine giren Alina Boz, samimi açıklamalarda bulundu. Düğünden sonra hastalanan çiftten Boz, "Salgın var, herkes hasta. Biz de biraz yattık şimdi kendimize geldik. Bugün iyiyiz, acelesi yok balayının zaten geziyoruz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2023 - 11:32 Güncelleme: 17.12.2023 - 11:32
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          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Alina Boz, eşi Umut Evirgen ile birlikte 11'inci Boğaziçi Film Festivali'ne katıldı. Boz, Evirgen'in 'Annesinin Kuzusu' filmiyle 'En İyi Yönetmen' ödülünü aldığı gecede eşinin heyecanına ortak olmak için geldiğini ve onun sayesinde çok fazla festival gezdiğini ifade etti.

        • 2

          "BALAYININ ACELESİ YOK"

          Ayrıca düğünden sonra eşi Umut Evirgen ile hastalanan ve balayına gidemeyen Alina Boz, "Çok fena salgın var, herkes hasta. Biz de biraz yattık şimdi kendimize geldik. Bugün iyiyiz, burada olabildik bakalım acelesi yok balayının zaten geziyoruz" ifadelerini kullandı.

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          Balayı için tercih edecekleri yerle ilgili ise daha önce hiç görmedikleri bir yere gitmek istediklerini söyleyen Alina Boz, "Maksat birlikte olmak" dedi.

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