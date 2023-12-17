Alina Boz: Balayının acelesi yok

"BALAYININ ACELESİ YOK"

Ayrıca düğünden sonra eşi Umut Evirgen ile hastalanan ve balayına gidemeyen Alina Boz, "Çok fena salgın var, herkes hasta. Biz de biraz yattık şimdi kendimize geldik. Bugün iyiyiz, burada olabildik bakalım acelesi yok balayının zaten geziyoruz" ifadelerini kullandı.