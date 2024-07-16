'Alice Harikalar Diyarında' dijital sergisi DasDas'ta

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Farklı dijital sergileriyle çok konuşulan X Media Art Museum, ‘Alice Harikalar Diyarında Merakın Sürükleyici Deneyim Sergisi’ için kapılarını açtı. Sanatseverlerden yoğun bir ilgi gören sergi, yaz boyunca DasDas Ataşehir’de görülebilecek.

Lewis Carroll'ın zamansız klasiği ‘Alice Harikalar Diyarında’nın büyülü dünyasını keşfetmeye davet eden deneyim sergisi, etkileyici görselleri ve özel efektleri ile ziyaretçilerini büyülü bir yolculuğa çıkarıyor. Hem çocuklar hem de yetişkinler için tasarlanan sergi, her yaş grubundan ziyaretçinin keyif alabileceği unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Fantastik bir yolculuğa çıkarken, kendinizi hayal gücünüzün sınırlarını zorlayıp gerçeklikle fantezinin iç içe geçtiği bir diyarın içinde bulacağınız ‘Alice Harikalar Diyarında Merakın Sürükleyici Deneyim Sergisi’ yaz sezonu boyunca sanatseverleri bekliyor.