Alican Sabunsoy kimdir?

MasterChef Türkiye'nin finaline kalmayı başaran isimlerden biri de Alican Sabunsoy olmuştu. Daha önce bir kez elenen ve ikinci şansını elde eden yarışmacı programa sonradan başladığı için kısa süre sonra elenmesi beklenmişti ancak Alican son ikiye kalarak herkesi şaşırtmıştı.

ALİCAN SABUNSOY KİMDİR?

Alican Sabunsoy, 5 Ocak 1991 Adana'da dünyaya geldi. İlköğrenimini burada tamamlayan Alican Sabunsoy, sonrasında Mersin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü kazanarak eğitimine devam etti. Mutfağa, Mersin Üniversitesi’nde tanıştığı bir şef aracılığıyla başladı.

Kendine bir şeyler katmak adına sık sık farklı mutfaklarda farklı deneyimler yaşayan Alican Sabunsoy, son olarak Adana’da şefliğini de yaptığı Uzak Doğu restoranından ayrılarak İstanbul’a yerleşti.