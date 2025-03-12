Ali Tutal, kalp krizi geçirdi
Karakter oyuncusu Ali Tutal, kalp krizi geçirdi. Tutal'ın tedavisine devam ediliyor
Giriş: 12.03.2025 - 11:08 Güncelleme: 12.03.2025 - 11:08
Aralarında; 'Güneşi Gördüm', Mülteci', 'Hemşo', 'Tatlı Kaçıklar', ve 'Bereketli Topraklar Üzerinde'nin de olduğu birçok sinema ve TV dizisinde kamera karşısına karakter oyuncusu olarak geçen Ali Tutal, kalp krizi geçirdi.
75 yaşındaki Ali Tutal'ın tedavisine yakınları tarafından kaldırıldığı hastanede devam ediliyor.
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