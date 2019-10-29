"NİCE GÜZEL YAŞLARIMIZ OLSUN BİRİCİK KARIM"

Sunal, eşinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Eşine sürpriz yapan Sunal, bu pozlarını sosyal medya hesabından,"Bugün anne olarak ilk doğum günün. Ben bile bu kadar duygulanıyorsam seni düşünemiyorum. İyi ki doğdun canım sevgilim. Nice güzel yaşlarımız olsun biricik karım, ailemizin güzel annesi..." notuyla yayınladı.